Ein Auto gerät auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Rettungshubschrauber bringen Verletzte in Krankenhäuser.

Budenbach (dpa/lrs) – Auf einer Landstraße im Hunsrück sind zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser geflogen. Wie die Polizei berichtete, geriet ein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw.

In einem Fahrzeug befanden sich laut Polizeibericht drei Personen zwischen 19 und 82 Jahren. Ein Beteiligter wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Neuwied gebracht. Die 38-Jährige in dem entgegenkommenden Auto wurde ebenfalls schwerverletzt mit einem Hubschrauber nach Koblenz geflogen. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden lediglich leicht verletzt.

Die L220 zwischen Budenbach und Kisselbach wurde vorübergehend voll gesperrt.