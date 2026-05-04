Tote und Schwerverletzte Zwei schwere Unfälle in RLP: Wie gefährlich sind Quads? Tim Kosmetschke 04.05.2026, 15:20 Uhr

i „Der ADAC sieht Quads im Straßenverkehr grundsätzlich kritisch, vor allem aus Sicherheitsgründen", sagt ein Sprecher des ADAC Mittelrhein angesichts zweier schwerer Unfälle im Norden von Rheinland-Pfalz am vergangenen Wochenende. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Bei einem Quad-Unfall im Hunsrück sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Bereits am Samstag war es in der Eifel bei Mayen zu einem schweren Unfall mit einem der geländegängigen Spaßmobile gekommen. Wie gefährlich sind Quads?

Angesichts zweier schwerer Quadunfälle im nördlichen Rheinland-Pfalz an nur einem Wochenende warnt der ADAC Mittelrhein vor einem allzu sorglosen Umgang mit den vierrädrigen Spaßmobilen. „Der ADAC sieht Quads im Straßenverkehr grundsätzlich kritisch, vor allem aus Sicherheitsgründen“, sagt Mirco Hillmann, Sprecher des ADAC-Regionalclubs in Koblenz.







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