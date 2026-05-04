Wettbewerb am Nürburgring ADAC sucht wieder den „Camper des Jahres“ 04.05.2026, 13:20 Uhr

i Mark Edelmann/ADAC Mittelrhein

Spätestens seit dem langen Wochenende hat auch hierzulande wieder die Campingsaison begonnen. Wer mit einem Wohnmobil unterwegs ist, muss verschiedene Dinge beachten. Der ADAC gibt Tipps und zeichnet wieder Camper aus.

Mit seiner Aktion „Camper des Jahres“ macht der ADAC auf die besonderen Herausforderungen aufmerksam, die sich beim Fahren mit Wohnmobilen stellen. Jetzt steht wieder der regionale Vorentscheid des ADAC Mittelrhein an: Am Freitag, 8. Mai, stellen sich zehn Fahrerinnen und Fahrer von 10 bis 17 Uhr dem Wettbewerb auf dem Gelände des Fahrsicherheitszentrums am Nürburgring.







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