Ein neues Kapitel für Juliane Liedel: Die Influencerin „homeheartmade“ veröffentlichte kürzlich ein eigenes Buch. Darin teilt sie ihre Erfahrungen in Sachen Sanierungen. Schließlich hat sie nicht nur ein Haus umgebaut, sondern gleich zwei.
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Nach dem ersten kommt der zweite Hausumbau – und mehr als 700.000 Menschen folgen ihr dabei: Juliane Liedel ist Influencerin. Auf ihrem Instagram-Kanal „homeheartmade“ dreht sich alles um Ästhetik und Kreativität. In den sozialen Netzwerken teilt sie vor allem Einrichtungsideen und DIY-Projekte („Do it yourself“, zu Deutsch: Mach es selbst).