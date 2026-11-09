Influencerin „Homeheartmade“ Zwei Häuser, ein Buch: Juliane Liedel gibt Umbau-Tipps Hannah Klein Özdemir 09.11.2026, 06:00 Uhr

i Juliane Liedel ist 37, lebt im Raum Koblenz und ist Influencerin. Auf Instagram ist sie als „homeheartmade“ bekannt. Mehr als 700.000 Menschen folgen ihr. Nun hat die Content Creatorin ihr erstes eigenes Buch veröffentlicht. Worum es geht und welche Projekte sie sich für die Zukunft vorstellen kann. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Ein neues Kapitel für Juliane Liedel: Die Influencerin „homeheartmade“ veröffentlichte kürzlich ein eigenes Buch. Darin teilt sie ihre Erfahrungen in Sachen Sanierungen. Schließlich hat sie nicht nur ein Haus umgebaut, sondern gleich zwei.

Nach dem ersten kommt der zweite Hausumbau – und mehr als 700.000 Menschen folgen ihr dabei: Juliane Liedel ist Influencerin. Auf ihrem Instagram-Kanal „homeheartmade“ dreht sich alles um Ästhetik und Kreativität. In den sozialen Netzwerken teilt sie vor allem Einrichtungsideen und DIY-Projekte („Do it yourself“, zu Deutsch: Mach es selbst).







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