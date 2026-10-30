Bell (dpa/lrs) - Auf der Bundesstraße 412 zwischen der Anschlussstelle Wehr und Rieden hat eine Kollision zwischen einem Auto und einem Lkw zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen geführt. Die drei Fahrer seien dabei leicht verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei Mayen mit.

Gegen 6.45 Uhr sei eines der Autos in Fahrtrichtung Kempenich nach links von seiner Fahrspur abgekommen und mit dem Lkw zusammengestoßen, hieß es. Nach dem Aufprall sei der linke Vorderreifen des Lkws geplatzt. Dabei verlor der Fahrer den Angaben zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr eine Böschung hinunter und kam schließlich auf der Seite zum Liegen. Der Unfallverursacher im Auto sei zeitgleich mit einem zweiten Wagen kollidiert, so die Polizei.

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich laut Polizei aufwendig. Eine Sperrung des betroffenen Bereichs dauerte einem Sprecher der Einsatzkräfte zufolge bis zum Spätnachmittag an. Inzwischen sei die Strecke aber wieder frei, hieß es. Den Einsatzkräften zufolge wird der entstandene Sachschaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.