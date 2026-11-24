Im Koblenzer Theaterzelt „Blackbird“ neu erleben mit Matthias Brandt 24.11.2026, 12:49 Uhr

i Ist mit seinem 2019 erschienenen Roman „Blackbird“ in der Uni Koblenz und im Theaterzelt zu erleben: der Schauspieler, Autor und Inhaber der Koblenzer Poetikdozentur, Matthias Brandt. Henning Kaiser. picture alliance/dpa

Als Bühnenstoff ist sein Roman „Blackbird“ in Koblenz bestens bekannt. Im Theaterzelt gewährt Matthias Brandt nun Einblicke in die literarische Vorlage. Tags zuvor spricht der diesjährige Poetikdozent an der Uni zudem über die Macht der Sprache.

Seit der Spielzeit 2025/2026 steht „Blackbird“ in der Bühnenfassung mit Jakob Mühe als Motte und David Prosenc als Live DJ auf dem Spielplan der Probebühne 4 des Theaters Koblenz. In ihrer ursprünglichen Form ist die Geschichte eines 15-Jährigen, der emotional herausgefordert wird vom möglichen Tod seines besten Freundes und der gleichzeitigen Ahnung der ersten Liebe, im Theaterzelt nun noch mal aus einer neuen Perspektive zu erleben.







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