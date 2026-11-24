AfD will U-Ausschuss zu Corona RLP-AfD klagt gegen Verfassungsänderung Sebastian Stein 24.11.2026, 14:00 Uhr

i Die AfD hat für die Landtagssitzung am Donnerstag die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses zur Corona-Pandemie beantragt. Eine Mehrheit wird ihr aller Voraussicht nach fehlen. Carsten Koall/dpa

Die AfD-Landtagsfraktion will die Corona-Politik mit einem Untersuchungsausschuss überprüfen. Doch eine neue Regel verhindert, dass sie diesen allein einsetzen kann. Deshalb zieht die Partei nun vor den Verfassungsgerichtshof.

Nach der rheinland-pfälzischen Landtagswahl im März kam es in Mainz zu einer außergewöhnlichen Situation. Noch bevor das neu gewählte Parlament zum ersten Mal zusammenkam, mussten die Abgeordneten des alten Parlaments noch zweimal anrücken. CDU, SPD und Grüne wollten damals kurzfristig noch die Landesverfassung mit dem alten Parlament ändern.







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