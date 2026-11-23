Nach einem gebietsweise trüben Start zeigt sich am Montag in Rheinland-Pfalz und im Saarland den Vorhersagen zufolge vielerorts die Sonne. In der Nacht zum Dienstag kann es glatt werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Der Montag startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland gebietsweise mit Nebel und Hochnebel, der sich nur zäh auflöst. Anschließend kann es oft heiter werden, teils bleibt es wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte erreichen demnach – je nach Sonnenscheindauer – zwischen 1 und 5 Grad, in den Hochlagen des Berglands herrscht Dauerfrost um die minus 1 Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt der Himmel den Vorhersagen zufolge teils klar, teils bildet sich erneut Nebel und Hochnebel. Bei leichtem bis mäßigem Frost zwischen minus 3 und minus 7 Grad ist laut DWD örtlich Glätte möglich. Es bleibt den Vorhersagen zufolge sowohl in der Nacht als auch am Dienstag niederschlagsfrei. Tagsüber erreichen die Höchstwerte dann zwischen 1 und 4 Grad, wie die Meteorologen mitteilten. In höheren Lagen der Mittelgebirge herrscht teils leichter Dauerfrost.