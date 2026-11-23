Puppentheater Koblenz Spielt eine Eintagsfliege morgen noch eine Rolle? Claus Ambrosius 23.11.2026, 00:00 Uhr

i Letzte Ruhe? Von wegen! Auch im Puppenfundus will „Fliege 2“ ihren gewohnten Rhythmus beibehalten: sterben und rechtzeitig zur nächsten Vorstellung wieder auferstehen. Hinter ihr stehen (von links) Paula Charlotte Schindler, Sophia Walther und Tanja Linnekogel. Arek Głębocki für das Theater Koblenz

Was macht eine Eintagsfliege, wenn sie bei zwei Vorstellungen zweimal täglich sterben muss? In „Abgespielt“ holt das Theater Koblenz Puppen aus 15 Inszenierungen aus dem Fundus. Manche hat man gerade erst kennengelernt und vermisst sie schon.

Eine recht hübsche Karriere hat dieser Vorhang schon hinter sich. Wer auf der Probebühne 2 unterm Dach des Großen Hauses Platz nimmt, hat noch keine Puppe und keine ihrer Spielerinnen gesehen, da gibt es schon das erste Wiedersehen. Die gemalte Pracht da vorn, ist das nicht der festliche Bühnenvorhang des Theaters Koblenz?







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