Wie ein Moselaner Kalifornien nach Klotten holt

Die Hohlstraße 20 in Klotten ist eine Dauerbaustelle. Hans-Peter Seibold hat das 250 Jahre alte Winzerhaus seit 1987 liebevoll umgebaut. Tausende Arbeitsstunden hat er investiert. Es hat sich gelohnt. Wir haben den 71-Jährigen an der Mosel besucht.
Knorrige Weinreben klammern sich an die hellbraune Fassade des alten Winzerhauses in der Klottener Hohlstraße. Efeu ist bis zum Dach geklettert. „Im Sommer ist hier alles wunderbar grün“, sagt Hans-Peter Seibold stolz und klopft auf den Naturstein. 65 Zentimeter Grauwacke.