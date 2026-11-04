Frauen in Führungspositionen: Das ist inzwischen auch bei der Polizei in Rheinland-Pfalz Alltag. Gleichstellung und Modelle zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden bei der Behörde großgeschrieben. Doch in Lahnstein gibt es nun ein Novum.
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Die Polizei in Rheinland-Pfalz wird immer weiblicher – und zwar in allen Bereichen und auf allen Ebenen. Seit Beginn der 2000er-Jahre hat sich die Zahl der Frauen in der Polizei von damals weniger als 1000 mehr als verdreifacht, teilt das Innenministerium mit.