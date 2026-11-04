Zwei Chefinnen für Lahnstein Polizei in RLP wird weiblicher – auch in Führungsjobs Tim Kosmetschke 04.11.2026, 10:00 Uhr

i Sie bilden in Lahnstein das erste rein weibliche Führungsduo in einer Polizeiinspektion im nördlichen Rheinland-Pfalz: Caroline Fachinger (links) und Inga Rombelsheim. Diese Konstellation ist noch immer bemerkenswert, zumal beide Mütter sind und Inga Rombelsheim den Job der stellvertretenden Dienststellenleiterin in Teilzeit ausüben wird. Insgesamt ist die Polizei in Rheinland-Pfalz aber schon lange auf dem Weg zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Joachim Kröll/Polizei Rheinland-Pfalz

Frauen in Führungspositionen: Das ist inzwischen auch bei der Polizei in Rheinland-Pfalz Alltag. Gleichstellung und Modelle zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden bei der Behörde großgeschrieben. Doch in Lahnstein gibt es nun ein Novum.

Die Polizei in Rheinland-Pfalz wird immer weiblicher – und zwar in allen Bereichen und auf allen Ebenen. Seit Beginn der 2000er-Jahre hat sich die Zahl der Frauen in der Polizei von damals weniger als 1000 mehr als verdreifacht, teilt das Innenministerium mit.







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