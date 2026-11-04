Radtourismus in RLP
Mosel-Höhenradweg: Winzer tilgen Sicherheitsrisiko
Im Jahr 2030 soll der neue Panorama-Höhenradweg an der Mosel eröffent werden. Die Route dafür steht schon fest. Sie wurde im Pla
Im Jahr 2030 soll der neue Panorama-Höhenradweg an der Mosel eröffent werden. Die Route dafür steht schon fest. Sie wurde im Planungsprozess mancherorts noch mal geändert – auch aufgrund von Winzerbelangen (Symbolbild).
Uwe Anspach/dpa

Radfahren mit herrlichen Ausblicken ins Moseltal – das verspricht der geplante Höhenradweg zwischen Saarburg und Koblenz. 2030 soll er eröffnet werden. Im Vorfeld haben sich Winzer für mehr Sicherheit auf der Strecke eingesetzt.

Lesezeit 3 Minuten
Wunderschöne Aussichten ins Mosel-Tal soll der geplante Höhenradweg zwischen Saarburg und Koblenz bieten. Doch noch heißt es: Geduld haben. Die Eröffnung ist erst für 2030 geplant. Allerdings sind bereits viele Vorbereitungen gelaufen. So gibt es schon eine feste Streckenführung – eine für Winzer entschärfte, wie Walter Clüsserath betont.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten