Radtourismus in RLP Mosel-Höhenradweg: Winzer tilgen Sicherheitsrisiko Cordula Sailer-Röttgers 04.11.2026, 08:00 Uhr

i Im Jahr 2030 soll der neue Panorama-Höhenradweg an der Mosel eröffent werden. Die Route dafür steht schon fest. Sie wurde im Planungsprozess mancherorts noch mal geändert – auch aufgrund von Winzerbelangen (Symbolbild). Uwe Anspach/dpa

Radfahren mit herrlichen Ausblicken ins Moseltal – das verspricht der geplante Höhenradweg zwischen Saarburg und Koblenz. 2030 soll er eröffnet werden. Im Vorfeld haben sich Winzer für mehr Sicherheit auf der Strecke eingesetzt.

Wunderschöne Aussichten ins Mosel-Tal soll der geplante Höhenradweg zwischen Saarburg und Koblenz bieten. Doch noch heißt es: Geduld haben. Die Eröffnung ist erst für 2030 geplant. Allerdings sind bereits viele Vorbereitungen gelaufen. So gibt es schon eine feste Streckenführung – eine für Winzer entschärfte, wie Walter Clüsserath betont.







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