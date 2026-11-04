Meinung zu den Midterms Eine Chance auf Befreiung Lars Hennemann 04.11.2026, 14:29 Uhr

i Lars Hennemann, Chefredakteur der Rhein-Zeitung Kevin Ruehle

In den USA funktioniert die Demokratie entgegen allen Unkenrufen doch noch. Das ist die wichtigste Erkenntnis aus den Midterms. Der Wahlausgang ist aber kein Blankoscheck für einen Rückfall in Sorglosigkeit, kommentiert Chefredakteur Lars Hennemann.

D ie wichtigste Feststellung zum Ausgang der Zwischenwahlen in den USA lautet: In der ältesten Demokratie der Welt funktioniert sie noch. Das ist völlig losgelöst vom konkreten Ergebnis des Urnengangs ungemein tröstlich und wirft ein Schlaglicht auf manchen von Hochmut befeuerten Anfall europäischer Belehrung.







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