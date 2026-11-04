Meinung zu den Midterms
Eine Chance auf Befreiung
Lars Hennemann, Chefredakteur der Rhein-Zeitung
Lars Hennemann, Chefredakteur der Rhein-Zeitung
Kevin Ruehle

In den USA funktioniert die Demokratie entgegen allen Unkenrufen doch noch. Das ist die wichtigste Erkenntnis aus den Midterms. Der Wahlausgang ist aber kein Blankoscheck für einen Rückfall in Sorglosigkeit, kommentiert Chefredakteur Lars Hennemann.

Lesezeit 2 Minuten
D ie wichtigste Feststellung zum Ausgang der Zwischenwahlen in den USA lautet: In der ältesten Demokratie der Welt funktioniert sie noch. Das ist völlig losgelöst vom konkreten Ergebnis des Urnengangs ungemein tröstlich und wirft ein Schlaglicht auf manchen von Hochmut befeuerten Anfall europäischer Belehrung.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten