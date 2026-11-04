Theaterspielzeit 2027/2028
Theater Koblenz plant opulente Saison im Großen Haus
Noch ist das historische Große Haus des Theaters Koblenz „hinter Gittern“: Im Frühjahr soll dort der Spielbetrieb nach Sanierung
Noch ist das historische Große Haus des Theaters Koblenz „hinter Gittern“: Im Frühjahr soll dort der Spielbetrieb nach Sanierung wieder aufgenommen werden, die kommende Spielzeit verspricht ein opulentes Programm nach zweineinhalb Jahren in der Interimsspielstätte Theaterzelt.
Claus Ambrosius

Die erste komplette Saison im sanierten Großen Haus soll es in sich haben: Das Theater Koblenz setzt 2027/28 unter anderem auf Wagner, Sting und zwei Erstaufführungen. Welche Höhepunkte Intendant Markus Dietze plant.

Lesezeit 3 Minuten
Große Oper, ein wiederkehrendes Erfolgsmusical und gleich zwei angekündigte Erstaufführungen: Theaterintendant Markus Dietze hat am Mittwochnachmittag im Kulturausschuss der Stadt seinen Spielplan für die Saison 2027/28 vorgestellt. Es soll die erste vollständige Spielzeit im sanierten Großen Haus am Deinhardplatz werden.
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