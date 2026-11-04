Die erste komplette Saison im sanierten Großen Haus soll es in sich haben: Das Theater Koblenz setzt 2027/28 unter anderem auf Wagner, Sting und zwei Erstaufführungen. Welche Höhepunkte Intendant Markus Dietze plant.
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Große Oper, ein wiederkehrendes Erfolgsmusical und gleich zwei angekündigte Erstaufführungen: Theaterintendant Markus Dietze hat am Mittwochnachmittag im Kulturausschuss der Stadt seinen Spielplan für die Saison 2027/28 vorgestellt. Es soll die erste vollständige Spielzeit im sanierten Großen Haus am Deinhardplatz werden.