Die Koblenzer Sinti haben die Kultur der Stadt geprägt. Dennoch wurden die Familien oft ausgegrenzt und diskriminiert. Mit einer Ausstellung im neuen Dokuzentrum wird ihren Schicksalen jetzt eine Bühne gegeben. Ein Forum für unerzählte Geschichten.
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Seit rund 100 Jahren sind die Sinti tief in Koblenz verwurzelt. Seither haben die Großfamilien vor allem die Kulturszene der Stadt an Rhein und Mosel mitgeprägt. Immer wieder bringen die Reinhardts, Steinbachs, Laroches und Degés bedeutende Musiker hervor.