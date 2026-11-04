Unerzählte Geschichten Dokuzentrum verleiht den Koblenzer Sinti eine Stimme Dirk Eberz 04.11.2026, 12:00 Uhr

i In der Siedlung an der Feste Franz lebten die Koblenzer Sinti oft in ärmlichen Verhältnissen. Auch die Familie Reinhardt hat im Stadtteil Lützel ihre Wurzeln. Eine neue Ausstellung soll der oft ausgrenzten Minderheit endlich ein Forum geben. Heinrich Reinhardt/Kultur und Integration RLP e.V.

Die Koblenzer Sinti haben die Kultur der Stadt geprägt. Dennoch wurden die Familien oft ausgegrenzt und diskriminiert. Mit einer Ausstellung im neuen Dokuzentrum wird ihren Schicksalen jetzt eine Bühne gegeben. Ein Forum für unerzählte Geschichten.

Seit rund 100 Jahren sind die Sinti tief in Koblenz verwurzelt. Seither haben die Großfamilien vor allem die Kulturszene der Stadt an Rhein und Mosel mitgeprägt. Immer wieder bringen die Reinhardts, Steinbachs, Laroches und Degés bedeutende Musiker hervor.







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