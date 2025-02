Meinung zur Krise der Kommunen Zeit für einen Kassensturz 14.02.2025, 06:00 Uhr

i Michael Stoll Jens Weber. MRV

Etliche Kommunen in Rheinland-Pfalz sind in einer finanziellen Krise. Es braucht dringend Reformen, weniger Bürokratie und eine bessere Finanzierung, damit Städte und Gemeinden sich nicht weiter kaputt sparen müssen.

Wo begegnen wir Bürger dem Staat am ehesten und am häufigsten? Klar, in unserer Gemeinde, in den Städten und vielleicht noch den Landkreisen. Da müssen alle Alarmglocken bei einer Forsa-Umfrage für den Beamtenbund schrillen: Nur noch ein Viertel der Bürgerinnen und Bürger sieht den Staat in der Lage dazu, seine ureigensten Aufgaben zu erfüllen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen