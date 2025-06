Bad Ems (dpa/lrs) – Die Zahl der Scheidungen in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. Rund 7.000 Ehen seien von den Familiengerichten geschieden worden, dies sei im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 1,4 Prozent, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit. Bereits seit 2011 geht die Zahl tendenziell zurück, leichte Anstiege gab es nur in den Jahren 2016 und 2022.

Fast die Hälfte der 2024 geschiedenen Paare hatte minderjährige Kinder. Insgesamt waren etwa 5.500 Kinder und Jugendliche von der Scheidung ihrer Eltern betroffen.

Im Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2024 gab es in Zweibrücken die höchste Scheidungsrate (13,2 Scheidungen je 1.000 bestehende Ehen), am stabilsten waren die Ehen im Landkreis Kusel (6,1).