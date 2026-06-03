2.711 Menschen bekamen 2025 im Saarland die deutsche Staatsangehörigkeit. Was hinter dem leichten Rückgang steckt und wie neue Regeln die Einbürgerung erleichtern.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Zahl der Einbürgerungen ist im Saarland zuletzt leicht gesunken, bleibt aber auf einem insgesamt hohem Niveau. Wie das Statistische Amt Saarland in Saarbrücken mitteilte, erhielten 2.711 Ausländerinnen und Ausländer im Jahr 2025 die deutsche Staatsangehörigkeit. Das waren gut 60 oder 2,7 Prozent weniger als im Jahr davor, als ein Rekordwert seit Einführung der Statistik im Jahr 2000 erreicht worden war.

Die meisten Einbürgerungen verzeichnete der Regionalverband Saarbrücken mit 1.094 gefolgt vom Kreis Saarlouis (582). Menschen aus 87 verschiedenen Nationen bekamen einen deutschen Pass. Die größte Gruppe stellten Menschen aus Syrien. Seit Mitte 2024 gelten Änderungen im Staatsangehörigkeitsrecht. Diese ermöglichen eine schnellere Einbürgerung und erleichtern die doppelte Staatsangehörigkeit.