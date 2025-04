Die meisten öffentlichen Ladepunkte für Elektroautos in Rheinland-Pfalz befinden sich im Westerwaldkreis. Wo gibt es ebenfalls viele und wo die wenigsten?

Mainz (dpa/lrs) – Die meisten öffentlichen Ladepunkte für Elektroautos in Rheinland-Pfalz gibt es im Westerwaldkreis. Zum Stichtag 1. Januar 2025 waren dort einer Übersicht der Bundesnetzagentur zufolge 390 «Stromtankstellen» in Betrieb. Mainz mit 384 und der Landkreis Mayen-Koblenz mit 336 folgten auf Rang zwei und drei.

Überall stiegen zudem die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr, als im Westerwaldkreis noch 296, im Landkreis Mayen-Koblenz 273 und in Mainz 301 Ladesäulen standen. Die wenigsten Ladestationen in Rheinland-Pfalz gibt es demnach im Donnersbergkreis (56), im Landkreis Kusel (50) und in der kreisfreien Stadt Pirmasens (40).

Land im Mittelfeld

Insgesamt gab es im Land zum Stichtag 1. Februar 6.335 öffentliche Ladepunkte, 21 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (5.255). Etwas mehr als 2.000 davon sind Schnelllader, die die Batterien mit einer Leistung von mindestens 22 Kilowatt auffüllen.

Im Bundesländervergleich liegt Rheinland-Pfalz im Mittelfeld. Die meisten Ladepunkte gab es in Baden-Württemberg (27.778), Nordrhein-Westfalen (31.077) und Bayern (31.463). Auch das Nachbarland Hessen hatte mit knapp 13.000 Stationen deutlich mehr Ladepunkte. Schlusslichter sind nach Angaben der Bundesnetzagentur Mecklenburg-Vorpommern (2.155), Bremen (1.266) und das Saarland (1.233).