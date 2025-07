Seit zehn Jahren gilt in Rheinland-Pfalz die Mietpreisbremse – ab Oktober werden die Gebiete, in denen sie greift, neu gefasst. Trier fällt raus, andere Orte kommen hinzu. Was aber hat das Instrument Mietern bislang überhaupt gebracht?

„Mieter brauchen Schutz, und den bekommen sie“, kündigte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) jüngst zur Verlängerung der Mietpreisbremse an. Bis 2029 soll sie nun gelten. Die Preisbremse wird das Wohnen auch in den kommenden vier Jahren zwar nicht günstiger machen, aber den Preis in Ballungsgebieten zumindest etwas moderater steigen lassen. So lautet zumindest das Ziel des Instruments, das es schon seit 2015 gibt. „Das ist eine Frage der Gerechtigkeit“, sagte SPD-Politikerin Hubig über die Bremse. Ob die Mietpreisbremse das Leben tatsächlich gerechter macht, zweifeln aber viele an.

Auch Rheinland-Pfalz greift seit 2015 auf das Instrument zurück. In einigen Städten wie Mainz oder Trier gilt die Regel schon seit zehn Jahren, neue Gemeinden sollen ab Oktober hinzukommen. „Die Gemeinden Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Speyer, Worms sowie die Gemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis und im Landkreis Alzey-Worms sind Gebiete im Sinne des § 556d Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs“, heißt es in der geplanten Verordnung, die im September verabschiedet werden soll. Bedeutet: Diese Gemeinden fallen unter die Mietpreisbremse.

Michael Kappeler. Michael Kappeler/dpa

Trier fällt demnach aus der Regelung heraus – als einzige Kommune. Dabei hat die Moselstadt im Landesvergleich die dritthöchsten Mietpreise. Für eine Wohnung mussten Mieter im vergangenen Jahr durchschnittlich 11,05 Euro pro Quadratmeter kalt zahlen. Ein Anstieg um 5 Prozent pro Jahr seit 2022. Nur in Mainz und Speyer ist Wohnen noch teurer. Ab Oktober könnten Eigentümer die Preise bei Neuvermietungen dann deutlich stärker anheben. Bislang durften diese bei neuen Verträgen höchstens 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.

Wie die Landesregierung erklärt, erfülle die Stadt aber die Voraussetzungen für die Mietpreisbremse nicht mehr: zu viel Leerstand, zu hohe Einkommen der Bewohner. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) bedauert diese Pläne zwar auf Anfrage unserer Zeitung. Inwiefern die Preisbremse in den vergangenen zehn Jahren aber wirklich gebremst hat, da meldet die Stadt Zweifel an.

Die Kriterien, nach denen die Gebiete für die Preisbremse ausgewählt werden, beruhen auf einem wissenschaftlichen Gutachten, sagt eine Sprecherin des Landesbauministeriums. Einen angespannten Wohnungsmarkt gibt es demnach dort, wo die Leerstandsquote unter 4 Prozent liegt und das Verhältnis von Einkommen und Mietkosten 20 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Heißt: Es gibt laut Gutachten in Trier zu viele leere Wohnungen, und die Bewohner verdienen vergleichsweise viel. Trier erfülle deshalb mittlerweile keine der Voraussetzungen mehr, so das Bauministerium.

„Die Mietpreisbremse ist längst zu einem politischen Fetisch geworden: Die Landesregierung klammert sich genauso wie die Koalition im Bund an ein Instrument, das mehr schadet als hilft, aber weiterhin als Beruhigungspille dienen soll.“

Christoph Schöll, Landesvorsitzender von Haus & Grund Rheinland-Pfalz

Der Eigentümerverband Haus und Grund kritisiert derweil die Verlängerung der Mietpreisbremse als ein Instrument, das „mehr schadet als hilft“. Die Preisbremse habe ihr Ziel nicht erreicht, stattdessen führe sie zu Investitionszurückhaltung bei privaten Eigentümern. Insofern könne Trier nun aufatmen, so der Verband.

Die Mietpreisbremse ist zwar ein Gesetz. Ob sich Vermieter aber daran halten, ist mehr oder minder eine Art Selbstverpflichtung. Vorgeschrieben ist in der Theorie, dass Wohnungen bei Neuvermietungen nicht mehr als 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen dürfen. Es gibt allerdings zahlreiche Ausnahmen wie möblierte Wohnungen oder Sanierungen. Und noch entscheidender: Es gibt weder Kläger noch Kontrollinstanz.

Für die Kontrolle der Mietpreisbremse in Rheinland-Pfalz sei der Staat nicht zuständig, erklärt das Landesbauministerium auf Anfrage. Die Mieter selbst seien aufgefordert, im Falle vermuteter Verstöße „aktiv zu werden und entsprechende zivilrechtliche Schritte einzuleiten“. Wie häufig in der Vergangenheit im Land gegen die Preisbremse verstoßen wurde, erfasst die Landesregierung nicht. Nachfrage in Trier: Der Stadt seien bislang keine Klagen zur Mietpreisbremse bekannt, heißt es dazu aus dem Rathaus.

In Trier sorgte die Bremse kaum für Entspannung auf dem Wohnungsmarkt

Dort hat man auch eine Erklärung für die fehlenden Klagen. „Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes und dem Druck, überhaupt eine Wohnung zu finden, wird dieser Schritt in der Praxis kaum beziehungsweise selten gewählt“, so die Stadt. Eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt durch das Instrument Mietpreisbremse erfolge kaum. Vielmehr würden Vermieter die Bremse oft umgehen, indem sie möblierte Wohneinheiten vermieten, für die das Gesetz nicht gilt, erklärt die Stadtverwaltung.

Und was passiert, wenn Eigentümer in neuen Verträgen tatsächlich zu hohe Mieten aufrufen? Nach Angaben des Bauministeriums ist selbst dann nicht mit Strafen zu rechnen. Bei Verstößen sei die Miethöhe nicht gültig – zu viel gezahlte Miete müsse der Vermieter an den Mieter zurückgeben. Aber nur, wenn dieser den Verstoß rechtzeitig bemerkt hat. Meist wissen Mieter aber überhaupt nicht, was ihre Vorgänger überhaupt bezahlt haben.

Bundesjustizministerin Hubig plant deshalb, schärfer gegen Vermieter vorzugehen, die sich nicht an die Preisbremse halten. Kürzlich kündigte sie eine Bußgeldregelung an. Diese solle nach der Sommerpause von einer Expertenkommission erarbeitet werden. Dass der Vermieter derzeit nicht mehr zu befürchten habe, als die Miete zurückzugeben, sei aus ihrer Sicht „unbefriedigend“. Und wer Angst habe, sein Dach über dem Kopf zu verlieren, widerspreche im Zweifel nicht, so die Justizministerin. Vorschläge der Expertenkommission soll es bis Ende kommenden Jahres geben.

Aus Sicht der Stadt Trier, die bald voraussichtlich auf die Mietpreisbremse verzichten muss, sind die rechtlichen Instrumente aber ohnehin nur zweitrangig. Viel wichtiger sei es, dass in der Stadt „einfach mehr Wohnraum geschaffen werden muss“.