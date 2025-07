Wenige Tage vor dem vierten Jahrestag der schlimmen Flutkatastrophe informierte das rheinland-pfälzische Innenministerium über den Stand des Disziplinarverfahrens gegen Ex-Ahr-Landrat Jürgen Pföhler (CDU). Der Ermittlungsbericht liege vor und komme zu dem vorläufigen Ergebnis, „dass gravierend gegen beamtenrechtliche Pflichten verstoßen wurde“. Es sei davon auszugehen, hieß es, dass das Ministerium eine Disziplinarklage mit dem Ziel erheben werde, Pföhler die Ruhegehaltsansprüche abzuerkennen.

Jürgen Pföhler werde angehört – das sei nach wie vor der Status, erklärt eine Ministeriumssprecherin auf eine neuerliche Anfrage unserer Zeitung. An der rechtlichen Einschätzung des Hauses von Innenminister Michael Ebling (SPD) habe sich seit Anfang Juli nichts geändert. Pföhlers Anwalt Olaf Langhanki hatte Anfang Juli von einem „skandalösen“ Vorgang geschrieben, man werde sich gegen „dieses unsägliche Vorgehen und die gegen Herrn Dr. Pföhler erhobenen Vorwürfe massiv zur Wehr setzen“.

Wie läuft solch ein Disziplinarverfahren ab? Was kann dem Ex-Kreischef drohen? Und ist der beamtenrechtliche Komplex einfacher zu durchleuchten als der strafrechtliche? Das haben wir Benedict Bock gefragt. Der Fachanwalt ist Experte für das Beamtenrecht.

In Rheinland-Pfalz wird ein Disziplinarverfahren im Beamtenrecht eingeleitet, wenn ein Beamter oder eine Beamtin ein Dienstvergehen begeht, also gegen seine Dienstpflichten verstößt. Können Sie uns einmal grundsätzlich erklären, worin die besonderen Dienstpflichten eines Beamten bestehen?

Für einen Beamten gibt es allgemeine Dienst- und Treuepflichten, die er qua seiner Position hat. Sie gelten teilweise auch außerhalb des regulären Dienstes. Ich darf als Beamter zum Beispiel abends in einer Kneipe nicht rassistische Pöbeleien von mir geben. Ansonsten hängen die Dienstpflichten von den jeweiligen Aufgaben des Beamten ab, nicht jeder Beamte hat die gleichen Pflichten, Polizisten haben andere Pflichten als Lehrer. In erster Linie muss ein Staatsbediensteter nach Recht und Gesetz handeln.

Wie läuft grundsätzlich ein Disziplinarverfahren ab: Wer darf oder muss es einleiten, wer führt es, bis wann sollte es abgeschlossen sein?

Wenn ein Dienstherr Kenntnisse von Dienstverletzungen erlangt, es also tatsächliche Anhaltspunkte für ein Dienstvergehen gibt, ist er verpflichtet, ein Disziplinarverfahren einzuleiten. Da gibt es keinen Ermessensspielraum. Die Frage, wann solche Anhaltspunkte vorliegen, ist von Fall zu Fall zu überprüfen. Daneben gibt es auch die Möglichkeit, dass ein Beamter selbst bei seinem Vorgesetzten beantragt, dass ein Verfahren gegen ihn eingeleitet wird – mit dem Ziel, dass er sich vom Verdacht eines Dienstvergehens entlastet.

Wer führt die Ermittlungen und das Disziplinarverfahren?

Normalerweise ist das der Dienstvorgesetzte, wobei höhere Vorgesetzte, wie zum Beispiel ein Staatssekretär oder der Minister, ein Verfahren an sich ziehen können. Es gibt dann die Möglichkeit, Ermittlungsführer einzusetzen (wie beim Disziplinarverfahren gegen Ex-Ahr-Landrat Jürgen Pföhler, Anm. d. Red.). Sie müssen sich dann um das Verfahren kümmern. Wichtig ist, dass der betroffene Beamte informiert werden muss, dass ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden ist. Ihm muss mitgeteilt werden, was ihm konkret vorgeworfen wird. Es gibt Rechte, auf die er hingewiesen werden muss, zum Beispiel das Recht, sich nicht äußern zu müssen. Und dass er sich jederzeit eines Bevollmächtigten oder Beistands bedienen kann, also rechtsanwaltlich vertreten lassen kann.

Und wie lange sollte ein solches Verfahren allgemein dauern?

Klar ist: Ein Verfahren sollte beschleunigt geführt werden. Wenn dies nicht geschieht, gibt es die Möglichkeit, dies sogar mit gerichtlicher Hilfe zu erzwingen. Die Dauer eines Disziplinarverfahrens hängt ansonsten stark vom Umfang der Ermittlungen ab.

Benedict Bock ist Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie Verwaltungsrecht – mit Spezialisierung auf das Beamtenrecht. Seit 1995 war der Jurist als Rechtsanwalt und Repetitor für eine größere Mainzer Kanzlei tätig. Seit Anfang 2023 ist Bock in seiner eigenen Kanzlei in Mainz selbstständig. Er vertritt Arbeitgeber, Dienstherren sowie Hochschulen und auch Arbeitnehmer, Beamte sowie Studierende als Anwalt. Zu seinen Hobbys gehört das Sammeln von Schallplatten und CDs: Er besitzt über 15.000 LPs. bas

Welche Sanktionen können einem Beamten schlimmstenfalls drohen?

Es gibt ganz unterschiedliche Sanktionen. Wir unterscheiden zwischen den Sanktionen, die einem aktiven Beamten auf der einen Seite und einem Ruhestandsbeamten auf der anderen Seite drohen.

Lassen Sie uns gern zunächst auf die aktiven Beamten schauen.

Die mildeste Sanktion bei einem aktiven Beamten ist der Verweis. Der Betroffene wird dann für ein konkretes Fehlverhalten getadelt, der Verweis ist also ein schriftlicher Tadel. Die nächsthöhere Sanktionsmöglichkeit ist die Geldbuße. Danach folgt die Kürzung der Dienstbezüge – in Rheinland-Pfalz ist höchstens eine Kürzung von höchstens einem Fünftel für drei Jahre möglich. Danach kommen die wirklich starken Sanktionen, beginnend mit der Zurückstufung. Bei ihr wird ein Beamter in ein anderes Amt derselben Laufbahn mit einem geringen Grundgehalt versetzt. Vereinfacht gesagt würde man von einer Degradierung sprechen. Das ultimative Mittel bei aktiven Beamten ist die Entfernung aus dem Dienst, was zur Beendigung des Beamtenverhältnisses führt.

Wie häufig kommt es dazu?

Ich kenne keine Statistiken hierzu. Aus meiner Erfahrung als Anwalt würde ich sagen, dass eine Entfernung aus dem Beamtenverhältnis nicht so häufig vorkommt. Hierfür müssen schon schwerwiegende Geschichten passieren.

Aberkennung des Ruhegehalts ist bei Ruhestandsbeamten schwerwiegendste Sanktion

Und wie sieht es bei den Ruhestandsbeamten aus?

Bei ihnen gibt es nur zwei Sanktionsmöglichkeiten, nämlich entweder die Kürzung des Ruhegehalts – hier geht es auch wieder um höchstens ein Fünftel für maximal drei Jahre –, oder die Aberkennung des Ruhegehalts. Das ist die schwerwiegendste Sanktion. Die Beamten verlieren dann ihren Anspruch auf ihre Beamtenversorgung, einschließlich der Hinterbliebenenversorgung.

In Rheinland-Pfalz gibt es zwei Arten, wie die Disziplinarmaßnahmen angeordnet werden können: Entweder ergeht eine Disziplinarverfügung. Hier geht es um einen klassischen Verwaltungsakt. Die schärfsten Sanktionsschwerter kann der Dienstherr nur dadurch durchsetzen, dass er eine Disziplinarklage beim Verwaltungsgericht erhebt. Die Entscheidung muss also ein Gericht treffen.

Wenn wir jetzt auf das Disziplinarverfahren gegen den Ex-Ahr-Landrat Jürgen Pföhler schauen: Welche Akten, Beweismittel und Unterlagen werden in einem solchen Verfahren zur Bewertung herangezogen? Zwischenzeitlich tagte ja über zweieinhalb Jahre der parlamentarische Untersuchungsausschuss und es gab strafrechtliche Ermittlungen …

Normalerweise ist es so, dass ein Disziplinarverfahren ausgesetzt wird, wenn ein Strafverfahren läuft. Das Verfahren kann auch ausgesetzt werden, wenn in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren – wie einem Untersuchungsausschuss – über Fragen diskutiert wird, die auch im Disziplinarverfahren von wesentlicher Bedeutung sind. Die Beweismittel können und müssen dann im eigentlichen Disziplinarverfahren eine Rolle spielen. Auch hier ist letztlich Beweis zu erheben. Dafür können schriftliche und dienstliche Auskünfte eingeholt werden, Zeugen und Sachverständige befragt, Urkunden und Akten beigezogen werden. Es kann auch sein, dass Zeugenaussagen aus dem strafrechtlichen Verfahren oder dem Untersuchungsausschuss verwertet werden.

Das Mainzer Innenministerium informierte Anfang Juli, dass der Ermittlungsbericht des Disziplinarverfahrens gegen Ex-Ahr-Landrat Pföhler vorliege – und zu dem vorläufigen Ergebnis komme, „dass gravierend gegen beamtenrechtliche Pflichten verstoßen wurde“. Das Innenministerium gab weiter bekannt: „Die Unterlassungen und Verhaltensweisen vor, während und nach der Naturkatastrophe im Ahrtal werden hiernach als Verstoß gegen das Rechtmäßigkeitserfordernis, gegen die innerdienstliche Wohlverhaltenspflicht sowie die im Beamtenstatusgesetz normierte Einsatzpflicht gewertet.“ Können Sie uns erläutern, was sich hinter den Begrifflichkeiten verbirgt? Was wird dem Ex-Landrat vorgeworfen?

Ich kann das nur zusammenfassend betrachten. Es geht ganz allgemein gesprochen um schuldhaft begangene Dienstvergehen, die durch die ermittelnde Behörde, also das Innenministerium, hier offensichtlich gesehen werden. Es geht hier aber noch nicht um eine abschließende Entscheidung. Der betroffene Beamte muss die Gelegenheit haben, eine Stellungnahme zu den Vorwürfen abzugeben. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, Beweisanträge zu stellen, wenn der Beamte die Ermittlungen für nicht vollständig erachtet, das heißt, dass er versuchen könnte, auf das Verfahren Einfluss zu nehmen. Er wird auf jeden Fall mindestens die Gelegenheit haben, die Würdigung des Tatbestands infrage zu stellen und eigene Überlegungen mitzuteilen.

Das Innenministerium informierte außerdem, es sei davon auszugehen, dass vonseiten des Ministeriums eine Disziplinarklage mit dem Ziel der Aberkennung der Ruhegehaltsansprüche erhoben werde. Wie muss man sich das vorstellen: Kann es dann tatsächlich zu einer Gerichtsverhandlung kommen, wie man sie aus dem Straf- und Zivilrecht kennt?

Das ist absolut denkbar. Wenn es um die Aberkennung des Ruhegehalts gehen soll, dann sieht das Landesdisziplinargesetz zwingend eine Disziplinarklage vor. Das Ministerium darf nicht einfach eine Verfügung erlassen. Die letzte Entscheidung darf nur ein Gericht treffen. Für die Verfahren gelten weitestgehend die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung. Das heißt, dass aufgrund einer mündlichen Verhandlung und gerichtlichen Beweisaufnahme ein Urteil gefällt werden kann. Gegen die Entscheidung kann auch Berufung beim Oberverwaltungsgericht Koblenz eingelegt werden. Übrigens ist es in Baden-Württemberg schon länger und auf Bundesebene seit 2024 so, dass die schärfsten Maßnahmen durch eine Disziplinarverfügung, also einen Verwaltungsakt, erfolgen können.

Sollte das Innenministerium wirklich Disziplinarklage erheben und am Ende erfolgreich sein: Welche Ansprüche auf einen Altersbezug blieben Ex-Landrat Pföhler dann theoretisch noch?

Die Rechtsfolge der Aberkennung eines Ruhegehalts würde bedeuten, dass der Betroffene die Rechte als Ruhestandsbeamter verliert, also die Ansprüche auf finanzielle Versorgung, einschließlich der Hinterbliebenenversorgung. Und er dürfte auch frühere Amtsbezeichnungen nicht mehr verwenden. Das heißt, ihm würde die gesamte Altersversorgung genommen, wenn er sich nicht um eine eigene Altersvorsorge gekümmert oder Ansprüche aus einer rentenversicherungspflichtigen Beschäftigung hat. Das kann für den Betroffenen herbe Folgen haben. Die Regel ist übrigens, dass der Ruhestandsbeamte für sechs Monate noch einen Unterhaltsbeitrag, 70 Prozent des Ruhegehalts, erhält – soweit nicht im Urteil anderes geregelt wird. In besonders schweren Fällen kann das Gericht entscheiden, dass der Unterhaltsbeitrag gestrichen wird.

Könnte aus einer möglichen erfolgreichen Disziplinarklage des Innenministeriums etwas für die strafrechtliche Aufarbeitung und die Einstellungsentscheidung der Staatsanwaltschaft Koblenz folgen?

Weil ich kein Strafrechtler bin, bin ich bei dieser Antwort etwas zurückhaltend. Aber klar ist: Wenn das Strafverfahren abgeschlossen ist und im Disziplinarverfahren keine Tatsachen zum Vorschein kommen, die eine Wiederaufnahme des Strafverfahrens ermöglichen würden, was ich für eher unwahrscheinlich halte, wird das auf die Entscheidung wohl keinen Einfluss haben.

Experten sagen, dass der beamtenrechtliche Komplex einfacher zu durchleuchten ist als der strafrechtliche. Stimmen Sie zu?

Das ist insoweit zutreffend, als es im Disziplinarverfahren nicht um eine Kausalitätsprüfung geht. Wir haben eine niederschwellige re Grenze, die der Beamte überschreiten muss, um disziplinarrechtlich belangt zu werden. Ob es in Sachen Ermittlungen und Rechtsfindung einfacher ist – dahinter würde ich ein Fragezeichen setzen. Es geht um andere Parameter und Maßstäbe als im Strafrecht.

Es gibt mitunter deutliche Kritik, dass das Disziplinarverfahren gegen den Ex-Landrat zu lange dauert. Teilen Sie diese Kritik?

Das ist mir zu pauschal. Ich verweise gern auf ein von mir betreutes Disziplinarverfahren, das von der Einleitung vor zehn Jahren bis zur Berufungsinstanz vor dem Verwaltungsgerichtshof Kassel in Hessen immer noch andauert. Je komplexer das Verfahren ist, desto länger dauert es. Ich kann mir kein Urteil darüber erlauben, inwiefern bei dem vorliegenden Verfahren Verzögerungen gerügt werden müssen. Ich gehe davon aus, dass aufgrund der Mitteilung des Innenministeriums in absehbarer Zeit mit der Erhebung einer Disziplinarklage gerechnet werden kann.