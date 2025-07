Mithun Basu, Mitglied des Vorstandes der Energieversorgung Mittelrhein (EVM), ist kein Mann der schrillen Töne. Aber die geplanten Änderungen bei den Netzentgelten für Energieversorger treibt ihm Sorgenfalten auf die Stirn: „Der potenzielle Schaden überwiegt den potenziellen Nutzen in extremem Maße.“ Das Thema der Netzentgeltregulierung ist komplex. Ändern will das jetzige System bis Ende 2025 die Bundesnetzagentur. Im Interview mit unserer Zeitung sieht Basu als Konsequenz die Gefahr trotz aller Entlastungsversprechen mittel- bis langfristig wieder steigender Strompreise und gleichzeitig stockender Projekte zur Energie-, Wärme und Mobilitätswende, weil den Unternehmen aufgrund der Pläne der Agentur dringend benötigtes Geld fehlen könnte.

Herr Basu, es scheint, als agiere die Netzagentur wie ein Quasi-Gesetzgeber. Was passiert gerade?

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 2019 in einem Urteil entschieden, dass die damalige Bundesnetzagentur in ihren Gestaltungsmöglichkeiten nicht frei genug ist. Dadurch wurde sie von dem, was wir bislang an Gewaltenteilung und Kontrolle kannten, entkoppelt. Will sagen: Wir haben es nicht mehr nur mit einer Aufsichtsbehörde, sondern auch mit einer Regelsetzungsbehörde zu tun. Sie interpretiert zunehmend ihre neuen Gestaltungsspielräume. Beim Thema Netzentgelte bedeutet das, dass Regeln, die in der Vergangenheit von der Bundesregierung unter parlamentarischer Kontrolle erlassen wurden, nach dem Jahresende 2025 aus der Behörde kommen.

i EVM-Vorstand Mithun Basu Matthias Brand/EVM

Der Änderungsentwürfe zur Netzentgeltregulierung ist 1500 Seiten stark. Er soll bis Ende 2025 festgelegt werden und dann ab 2029 gelten. Was genau passiert denn?

Wir werden diverse Neuregelungen im Betrieb der Strom- und Gasnetze erleben. Ursprüngliches Ziel war es, die Thematik zu vereinfachen, insbesondere die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung, also der Marge auf den Kapitaleinsatz der Netzbetreiber. Das genügt der Bundesnetzagentur aber nicht, sie hat viele andere Themen mit dazu genommen. Das führt zu einer wirtschaftlichen Verschlechterung der Marge bei den Netzbetreibern von 25 bis 33 Prozent, bei manchen Unternehmen sogar von bis zu 50 Prozent.

Können Sie das für die EVM konkretisieren?

Wir erzielen aktuell im Stromnetz eine Eigenkapitalverzinsung von 3 Millionen Euro pro Jahr bei rund 140 Millionen Euro Umsatz. Wir wollen in den kommenden fünf Jahren etwa 300 Millionen Euro in die Netze investieren, bis 2045 sind es 1,6 Milliarden Euro. Eine um ein Drittel oder um ein Viertel reduzierte Marge auf den Kapitaleinsatz würde die Investition deutlich erschweren und diese für unsere Region erforderliche Transformation erheblich gefährden. Die erfolgreiche Klimatransformation ist ein wichtiger Standortfaktor der Zukunft, und wir reden hier von Infrastruktur, die auszubauen ist. Das Stromnetz bildet bekanntermaßen das infrastrukturelle Fundament der Energie-, Mobilitäts- und Wärmewende.

Die Netzagentur argumentiert mit günstigeren Strompreisen für die Verbraucher, die man durch die Änderungen anstrebe.

Die Netzentgelte machen rund 27 Prozent des Endpreises für Haushaltskunden aus und die beabsichtigte preissenkende Wirkung gerade einmal 0,2 Prozent.

Wie kommt dann die Agentur auf ihre Berechnungen?

Bislang haben wir unsere Netzentgelte alle fünf Jahre beantragt. Dieser Antrag wird geprüft und genehmigt. Danach geht man mit ihm in einen sogenannten Effizienzvergleich. Dabei werden wir als EVM mit etwa 200 anderen Stromnetzbetreibern in Deutschland verglichen. Das macht die Netzagentur, heraus kommt ein sogenannter Effizienzwert. Die dabei ermittelten Optimierungspotenziale müssen wir innerhalb des erwähnten Zeitraums von fünf Jahren erwirtschaften und gleichzeitig im Zuge der Klimatransformation die Leistung steigern.

i Die beiden Mitarbeiter der Energienetze Mittelrhein, Jens Pinkhaus (links) und Christoph Pung, arbeiten an einer Baustelle in Mayen. Dort werden derzeit neue Stromkabel und moderne Glasfaserkabel verlegt. Sascha Ditscher/EVM

Das klingt sportlich. Wer denkt sich so etwas aus?

Das System wurde in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts in Großbritannien unter Margaret Thatcher eingeführt, gemäß der Vorgabe „Mach mir das Gleiche, aber günstiger“. Das war damals auch nicht grundfalsch. Wir arbeiten mit dieser Form der Anreizregulierung, die im Prinzip ein Als-ob-Wettbewerb ist, seit 2009. Heute bedeutet das aber „Wir wollen von den Unternehmen alles Mögliche und das kann nicht schnell genug gehen“, weil wir nicht in einem eingeschwungenen Markt agieren, sondern – wegen der Energiewende – in teurer Transformation.

Man darf aber doch auch der Netzagentur unterstellen, dass sie weiß, was sie tut. Warum also tut sie es?

Die Agentur sieht vermutlich vor allem die Notwendigkeit, dämpfend auf die Strompreise einzuwirken. Sie versteht aber nicht den Zusammenhang zwischen Rendite und Finanzierungsbedarfen. Wenn ich ein Haus bauen will, muss ich dafür auch Eigenkapital mitbringen und Darlehen aufnehmen. Deshalb werden wir, wenn das so weiter geht, etwas erleben, das wir nicht wollen: Die Strompreise werden, wenn überhaupt, nur minimal sinken, die Eigenkapitalverzinsung der Netzbetreiber sinkt um ein Drittel, und die Investitionen in die Energiewende werden teurer und deshalb verlangsamt.

Oder Sie legen Ihre höheren Kosten dann doch wieder auf Ihre Kunden um.

Am Ende muss jemand die Rechnung zahlen, das ist in jeder Ökonomie so. Und weil die Agentur an immer mehr Schräubchen dreht, wird es für alle teurer. Zu den Schräubchen zählt auch, dass die bisherige Antragsperiode von fünf auf drei Jahre verkürzt werden soll. Das bedeutet vor dem Hintergrund der leider üblichen Bearbeitungszeiten für einen Antrag, dass Sie in dem Moment, in dem Sie den einen gestellt haben, sofort den nächsten Antrag vorbereiten müssen. Da reden wir nicht mehr über Infrastruktur oder Projekte, sondern nur noch über zusätzliche Bürokratie, die immer mehr Personal bindet.

i Die Stromnetze werden regelmäßig gewartet. Insgesamt betreut die Energienetze Mittelrhein ein 7000 Kilometer langes Freileitungs- und Kabelverteilnetz. Das Foto ist im Westerwald entstanden. Sascha Ditscher/EVM

Wo genau steht das Verfahren denn? Sie haben noch bis Ende Juli Zeit, Stellung zu beziehen.

Das werden wir bis nächste Woche tun. Dann wird sich die Agentur vielleicht im August noch einmal melden. Sie möchte das Verfahren im September abschließen. Einer parlamentarischen Kontrolle unterliegt sie dabei nicht.

Wie ist die Stimmung in der Branche insgesamt?

Sehr enttäuscht und desillusioniert. Wir sind wirklich keine Neulinge in Sachen Regulierung und haben einen nüchternen Blick auf die Ziele der Agentur. An vielen Stellen ist das Miteinander auch konstruktiv.

Und warum ist das bei den Netzentgelten nicht so?

Da werden wir jetzt spekulativ. Es kann sein, dass es eine „hidden agenda“ gibt, nämlich die, die Zahl der Netzbetreiber zu verringern. Der Blick in andere europäische Staaten zeigt aber, dass es bei der Energiewende mit einem oder wenigen Großunternehmen nicht zwangsläufig besser läuft.

Wie viele Netzbetreiber gibt es denn noch in Deutschland?

Bei den Verteilnetzen für Strom etwa 800. An vielen davon hängen vielfach Kommunen als Gesellschafter. Ob es am Ende alle schaffen werden, sei dahingestellt. Aber es ist nicht Aufgabe der Netzagentur, hier durch die Hintertür Strukturpolitik zu betreiben. Besonders ärgerlich ist in diesem Zusammenhang eine Kampagne des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft, die mit nicht aussagekräftigen Zahlen operiert und den Netzbetreibern vorwirft, auf Kosten der Kunden zu hohe Renditen zu erwirtschaften

Und wie effizient und rentabel ist die EVM?

Unser Effizienzwert beim Stromnetz liegt aktuell bei 96,29 Prozent, im Gas bei 100 Prozent. Unsere Netztochter ENM hat eine handelsrechtliche Eigenkapitalrendite von 0,2 Prozent.

Da ist also zumindest aktuell nicht viel mehr Luft zum Sparen. Wie viel würden Sie denn die Änderungspläne der Netzagentur kosten?

1 Million Euro jährlich beim Strom plus 2 Millionen beim Gas. Mal fünf Jahre – das heißt also, es würden bis zum Ende des Jahrzehnts 15 Millionen Euro fehlen.

Und wo holen Sie sich die zurück? Bei Ihren Kunden oder Ihren kommunalen Gesellschaftern?

Der geplante Regulierungsansatz wird in der zweiten Hälfte der anstehenden fünf Jahre die Finanzierungskosten erheblich nach oben treiben. Die anstehenden Investitionen werden wir nicht aus eigener Liquidität bedienen können, sondern nur aus Darlehen, die dann teurer werden. Vielleicht werden wir dann – bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben – sagen müssen, wir investieren nur noch die Hälfte. Aber dann wird es möglicherweise nichts mit der Klimaneutralität bis 2045. Was sehr schade wäre. Wir waren bisher mit Feuereifer dabei, und das ganz bestimmt nicht für die Galerie, sondern weil die Klimatransformation für eine Region auch ein wertvoller Standort- und Strukturfaktor ist.

Seit Juli 2023 im EVM-Vorstand

Mithun Basu, 51, ist studierter Diplom-Ingenieur und Betriebswirt. Seit mehr als 25 Jahren ist er in der Energiebranche tätig. Nach seinem Einstieg bei der RWE-Gruppe übernahm er diverse leitende Positionen in der Branche, unter anderem als Geschäftsführer der heutigen Osthessen-Netz (Netztochter der RhönEnergie) in Fulda und als Geschäftsführer der Mainzer Netze. Seit Juli 2023 gehört er dem Vorstand der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) an. Mithun Basu lebt mit seiner Familie in Mainz und hat einen Zweitwohnsitz in Koblenz. red