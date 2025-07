Urteil eins zu den Rodder-Maar-Leichen steht: Eine 52-Jährige muss lebenslang in Haft. Die Verteidigung hat aber angekündigt, in Revision gehen zu wollen. Und eine Opferanwältin sagt, dass kein Urteil einen verlorenen Menschen wiederbringen könne.

Das erste Urteil im Rodder-Maar-Prozess am Koblenzer Landgericht ist gefallen: Die 52-jährige Angeklagte ist von der 14. Strafkammer um Richter Rupert Stehlin wegen Mittäterschaft zum Mord in zwei Fällen und Raubes mit Todesfolge zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Auch die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Das bedeutet, dass eine Entlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen ist – selbst bei dann guter Prognose.

Die 52-Jährige hatte Saal 102 des Landgerichts am Freitag mit einem Aktenordner vor dem Gesicht betreten. Bei der Anklagebank angekommen, stellte sie den Ordner auf den Tisch und duckte sich dahinter, um den auf sie gerichteten Kameralinsen zu entgehen. Dieses Verhalten wurde von einigen Zuschauern in dem voll besetzten Saal spottend kommentiert.

Verfahren abgetrennt

Bei den Todesopfern handelt es sich um einen 61-jährigen Mann aus der Pfalz und einen 28-jährigen Mann aus dem Westerwald. Im Haus der Angeklagten in Bad Breisig soll der 61-Jährige im Oktober 2024 mit einem Vorschlaghammer, der 28-Jährige wenige Tage später mit einem Fäustel erschlagen worden sein. Die angezündeten Leichen waren am Morgen des 20. Oktober von einer Spaziergängerin am Rodder Maar gefunden worden.

Das Verfahren gegen den 41-jährigen Mitangeklagten der 52-Jährigen ist abgetrennt worden. Der Prozess gegen den Mann soll aber bereits kommende Woche am Koblenzer Landgericht fortgesetzt werden. Die Angeklagten sollen im vergangenen Oktober ein Liebespaar gewesen sein. Wie die Angeklagte unlängst im Prozess behauptete, bestehe die Liebe immer noch.

„Der Getötete hinterlässt einen sechsjährigen Sohn, dem man irgendwann mal erklären muss, wie sein Vater ums Leben gekommen ist.“

Opferanwältin Dagmar Schorn

Die Koblenzer Kammer folgte mit dem ersten Rodder-Maar-Urteil den Forderungen der Staatsanwaltschaft aus dem Plädoyer. Richter Stehlin sagte, dass man von einer mittäterschaftlichen Beteiligung der 52-Jährigen ausgehe. Die Frau und ihr 41-jähriger Mitangeklagter hätten einen gemeinsamen Tatentschluss gefasst.

Der 41-Jährige hatte im Prozess behauptet, die zwei Männer allein getötet zu haben. Er war zum Zeitpunkt der Tötungen eigentlich in einer Entziehungsanstalt im Maßregelvollzug untergebracht. Der Mann hatte allerdings die Genehmigung der Klinik bekommen, ein Praktikum anzutreten – und war deshalb auf freiem Fuß. Laut der Strafkammer hatte er das Praktikum dann aber nicht angetreten – und einen Alkoholrückfall im Oktober 2024 erlitten. Weshalb ihm laut Kammer in der Folge eine Strafverbüßung gedroht hätte. Um dieser zu entgehen, habe sich der Mann dann für eine Flucht mit der Angeklagten entschieden, hieß es. Und dafür habe es unter anderem Geld und ein Auto gebraucht. Das 28-jährige Opfer hatte ein Auto.

Drei Mordmerkmale: Habgier, Heimtücke und Ermöglichungsabsicht

Die Kammer sieht drei Mordmerkmale als gegeben an: Habgier, Heimtücke und Ermöglichungsabsicht. Die zwei getöteten Männer seien jeweils in eine Falle gelockt worden – in den Keller des Hauses der 52-Jährigen in Bad Breisig. Die Taten seien begangen worden, um eine weitere Tat zu ermöglichen. Die Kammer verwies etwa darauf, dass die Angeklagten nach der Tötung des 61-Jährigen versucht hätten, dessen Wohnung auszuräumen.

Opferanwältin Dagmar Schorn sagte nach dem Prozess, dass kein Urteil einen verlorenen Menschen wiederbringen könne. „Aber eins ist klar, das war eine ganz selten empathielose, gewissenlose Tat, von solcher Brutalität gezeichnet, wie es selten ist“, sagte sie. Ihre Mandanten – Angehörige des 28-jährigen Opfers – seien in hohem Maße traumatisiert. „Der Getötete hinterlässt einen sechsjährigen Sohn, dem man irgendwann mal erklären muss, wie sein Vater ums Leben gekommen ist.“

Teil des nun gesprochenen Urteils sind auch eine Reihe von Schmerzensgeldzahlungen. Die Verteidigerinnen der 52-Jährigen, Sandra Jung und Susanne Hardt, sagten, dass man definitiv in Revision gehen werde. Die Verteidigung hatte in ihrem Plädoyer Freispruch vom Mordvorwurf gefordert. Es habe keine Planung der 52-Jährigen gegeben, sagte Jung im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.