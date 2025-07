Seit 7. Juli sind in Rheinland-Pfalz Sommerferien. In Bayern beginnen sie erst am 1. August. Ungerecht? Ja, finden immer mehr Betroffene. Denn je später der Sommer umso günstiger der Urlaub. Auch aus RLP mehren sich Reformforderungen. Die Argumente.

Bei der Frage, wann in Deutschland die Sommerferien beginnen, sind alle Bundesländer gleich – es wird rotiert. Aber zwei Länder sind gleicher als die anderen. Bayern und Baden-Württemberg kommen stets am Ende der Liste und starten immer als letzte in die großen Ferien – und das hat für süddeutsche Urlauber oft handfeste finanzielle Vorteile gegenüber beispielsweise rheinland-pfälzischen Familien. Denn im Spätsommer sind Ferienreisen deutlich günstiger als etwa im Juli. Seit Tagen regt sich Kritik an der tradierten Praxis – auch aus Rheinland-Pfalz werden Forderungen laut, alle 16 Bundesländer rotieren zu lassen. Wie stehen die Chancen dafür, dass sich etwas ändert?

„Sommerferien sind kein Länderprivileg, sondern Teil verlässlicher Lebensplanung für alle Familien – und zwar bundesweit“, sagt der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber zu der aktuellen Debatte. Der SPD-Politiker freue sich sehr, „dass die Initiative von meiner Kollegin aus Nordrhein-Westfalen kommt – also aus einem unionsgeführten Bundesland“, meint er gegenüber unserer Zeitung. Das zeige deutlich, dass es bei dem Thema nicht um Parteipolitik handelt, „sondern um einen echten, bundesweiten Handlungsbedarf für ein rollierendes System“. Teuber fordert: „In der Bildungsministerkonferenz braucht es nun konstruktive, gemeinsame Lösungen – auch von den Ländern, die sich bislang wenig flexibel gezeigt haben.“

i Sven Teuber (SPD), Bildungsminister von Rheinland-Pfalz Helmut Fricke. Helmut Fricke/dpa

Doch bis es zumindest zu Gesprächen darüber kommt, wird Teuber noch ein wenig Geduld brauchen. Denn einen Vorschlag über die Ferientermine ab dem Schuljahr 2031/32 werde es frühestens im November geben, wie Michael Reichmann, Sprecher des Sekretariats der Kultusministerkonferenz (KMK), auf Anfrage der „Rheinpfalz“ erklärte: „Derzeit gibt es noch keine Verhandlungen.“ Liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, werde dieser zunächst auf Arbeits- und danach auf Ministerebene diskutiert. Ziel: Planungssicherheit bis Mitte/Ende der 2030er-Jahre. Und: Einstimmigkeit. Dies bedeute jedoch nicht, „dass tradierte Regelungen bis in alle Ewigkeit Bestand haben müssen“, so Reichmann gegenüber der Zeitung. Immerhin: Alle Länder seien um einen Konsens bemüht.

Danach sah es zuletzt eher nicht aus. Mindestens Bayern schaltete auf stur. In dieser Frage sei der Freistaat „kompromisslos“, hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärt. Die aktuelle Regelung soll die Urlaubszeit entzerren und geht auf das Jahr 1971 zurück. Seit damals beginnen die Ferien in Bayern spät (in den 90er-Jahren kam Baden-Württemberg hinzu), alle anderen Länder rotieren zwischen Juni und September. Die Bundesländer sind in fünf Gruppen aufgeteilt, Rheinland-Pfalz bildet Gruppe IV gemeinsam mit dem Saarland und Hessen. Das bevölkerungsreiche NRW ist sich selbst genug als Gruppe III. In der „Süddeutschen Zeitung“ erklärte der frühere bayerische Kultusminister Hans Maier (amtierend von 1970 bis 1986) kürzlich, dass damals bei Einführung der späte Ferientermin als unattraktiv galt – Bayern habe sich geopfert. Heute sehen das viele anders.

Und das hat vor allem mit den Kosten für den Urlaub zu tun. Daten des Vergleichsportals Holidaycheck zeigen, dass der Ferienmonat Juli für Familien der teuerste Reisemonat ist. „Bei Pauschalreisen steigen die Preise im Schnitt um 20 Prozent im Vergleich zum Juni. Im September hingegen zahlen Urlauber mehrere Hundert Euro weniger“, teilt eine Sprecherin unserer Zeitung mit. Das Preisgefälle mach deutlich, wie sehr Familien „von starren und uneinheitlichen Ferienterminen betroffen sind“, so die Sprecherin.

Dieses Preis-Hoch insbesondere im Juli betrifft rheinland-pfälzische Familien in den kommenden Jahren besonders, wie ein Blick auf die bereits feststehenden Ferientermine zeigt. 2026 beginnen die sechswöchigen Sommerferien schon am 29. Juni, im Jahr 2027 sogar noch einen Tag früher (28. Juni). 2028 ist dann der 3. Juli der erste Ferientag. 2029 geht es immerhin in die Monatsmitte, da starten die großen Ferien hierzulande am 16. Juli. Sie gehen dann bis zum 24. August – genügend Zeit also für Familien mit schulpflichtigen Kindern, im August in Urlaub zu fahren. Laut Holidaycheck waren die Kosten für Hotelübernachtungen 2024 im August immerhin 11 Prozent niedriger als im Juli.

i Endlich Urlaub - viele Familien sind auf die Sommerferien angewiesen. Und dann sind die Preise für Hotels und Ferienwohnungen meist besonders hoch. Doch es gibt Unterschiede. Jens Büttner. picture alliance/dpa

Dass Urlaub in den Sommerferien richtig ins Geld gehen kann, weil natürlich auch der Landeselternbeirat (LEB) Rheinland-Pfalz. Deshalb sieht das Gremium Verbesserungspotenzial bei der bestehenden Regelung: „Familien mit Kindern in verschiedenen Bundesländern, Engpässe bei Ferienangeboten oder Reisepreisspitzen sind bekannte Probleme. Eine gerechtere und besser koordinierte Ferienverteilung wäre hier ein konstruktiver Beitrag – deutlich sinnvoller als reflexhafte Kürzungsforderungen“, heißt es in einer Stellungnahme, die unserer Zeitung vorliegt.

Dabei nimmt der LEB Bezug auf zuletzt ebenfalls diskutierte Vorschläge, die großen Ferien ein wenig kleiner zu machen – vor allem, weil sechs schulfreie Wochen viele berufstätige Eltern vor Betreuungsprobleme stellen. Eine solche Kürzung lehnt der LEB entschieden ab: „Die Sommerferien sind eine notwendige Erholungsphase für Schülerinnen, Schüler und das schulische Personal. Nach einem intensiven Schuljahr dienen sie der physischen und psychischen Regeneration – gerade angesichts steigender Anforderungen, Ganztagsstrukturen und hohem Leistungsdruck“, heißt es. Gefordert seien vielmehr gezielte Investitionen in Betreuung, Bildungsinfrastruktur und familienfreundliche Angebote – nicht „symbolpolitische Schnellmaßnahmen“. „Im Zentrum aller Überlegungen müssen das Kindeswohl, pädagogische Qualität und soziale Gerechtigkeit stehen“, teilt das Gremium mit.

i Sechs Wochen ruht im Sommer der Schulbetrieb, auch in Rheinland-Pfalz. Marcus Brandt. Marcus Brandt/dpa

Und auch die rheinland-pfälzische Schülerschaft positioniert sich. So setzt sich die Landesschüler:innenvertretung (LSV) entschieden für ein gerechtes und transparentes Rotationsprinzip ein, bei dem alle Bundesländer gleichberechtigt sowohl frühe als auch späte Sommerferientermine erhalten, wie das Gremium auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. Das Vorrecht der südlichen Länder auf die späten Termine halten die Schülervertreterinnen und -vertreter für nicht fair: „Dies führt nicht nur zu Ungleichheit, sondern auch zu einer einseitigen Verteilung der Belastungen, etwa durch hohen Unterrichtsdruck bei großer Hitze oder eingeschränkte Buchungsmöglichkeiten für Familien in anderen Bundesländern“, heißt es aus der LSV. „Wir fordern ein faires Rotationsprinzip, damit nicht einige Bundesländer dauerhaft ein Vorrecht auf späte Sommerferien haben, während andere die Nachteile tragen“, sagt Sarah Lane, Mitglied des LSV-Landesvorstands.

In der ungleichen Kostenverteilung durch die Ferientermine sehen die Schülervertreter für viele Familien eine echte Belastung. „Hohe Reisekosten während der Hauptsaison treffen besonders Familien mit geringem Einkommen – deshalb brauchen wir eine gerechtere Verteilung der Ferientermine“, fordert Sarah Lane.

Die LSV bringt ein weiteres Argument ins Spiel: die mentale Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. „Viele junge Menschen erleben einen immer höheren Leistungsdruck, lange Prüfungsphasen und dichte Stundenpläne. Werden die Sommerferien zu früh oder zu spät gelegt, entstehen kräfteraubende, lange Schulabschnitte ohne ausreichende Erholungsphasen“, fürchten die Interessenvertreter: „Ein wechselndes System, bei dem jedes Bundesland regelmäßig alle Positionen im Sommerferienkalender durchläuft, würde diese Belastungen gerechter verteilen. Kein Land wäre dauerhaft benachteiligt.“

Elternverband kritisiert Länge der Ferienzeit

Egal ob früh oder spät im Sommer: Die großen Ferien stellen viele Eltern in Deutschland vor Betreuungsprobleme. Die „hohe Anzahl der Ferientage und die damit einhergehende Betreuungsproblematik“ sei „das viel größere Problem für zunehmend mehr Eltern“, sagte Florian Eschstruth, Vertreter des Bayerischen Elternverbands (BEV) im Bundeselternrat, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Diskussion über den Ferienzeitpunkt halte der BEV hingegen für überflüssig. Weniger Ferientage kommen für die Schülerinnen und Schüler jedoch nicht infrage: „Das ist die falsche Lösung“, sagte Quentin Gärtner, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Vielmehr sei eine „anständige Ferienbetreuung“ die richtige Lösung, so Gärtner gegenüber dem RND. Die Schulen könnten etwa Kooperationen mit Jugendzentren, Sportvereinen oder anderen außerschulischen Partnern eingehen. „Es ist entscheidend, dass in den Ferien eine Form von Betreuung stattfindet, die qualitativ und pädagogisch hochwertig ist.“ dpa