Goodbye Rheinland-Pfalz Wohin es die meisten Auswanderer aus dem Land zieht Tim Kosmetschke 17.12.2025, 06:00 Uhr

i Fernweh ist nur ein Grund unter vielen - oft wandern Menschen aus ganz anderen Motivationen heraus aus, und der klischeehafte Lebensabend unter Palmen ist eher eine Randerscheinung. Eine Statistik zeigt nun, welche Zielländer bei fortziehenden Rheinland-Pfälzern besonders beliebt sind (Symbolfoto). Jan Woitas. picture alliance/dpa

Auswandern – offenbar ein Sehnsuchtsthema, wie nicht nur viele Doku-Soaps im Fernsehen zeigen. Auch die RZ-Serie über Auswanderer aus Rheinland-Pfalz ist sehr beliebt. Aber wohin wandern die Rheinland-Pfälzer bevorzugt aus? Wir haben Zahlen erfragt.

Gran Canaria, Neuseeland, Paris, Mailand – die neuen Wohnorte der Auswanderer, die wir in den vergangenen Wochen in unserer Serie über Menschen, die ihr Lebensglück in der Ferne gefunden haben, vorstellten, klingen oft paradiesisch, mitunter exotisch.







Artikel teilen

Artikel teilen