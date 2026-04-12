Duell in der Pfalz
Wosnitza gewinnt Oberbürgermeisterwahl in Zweibrücken
Zweibrücken
Wahlberechtigt waren in Zweibrücken etwa 26.000 Menschen. (Archivbild)
Oliver Dietze. DPA

Nach der ersten Runde standen Amtsinhaber Wosnitza und Herausforderin Rauch im Finale um den Chefsessel im Rathaus. Nun ist die Stichwahl entschieden.

Zweibrücken (dpa/lrs) – Die Stichwahl um das Amt des künftigen Oberbürgermeisters im pfälzischen Zweibrücken hat Amtsinhaber Marold Wosnitza (SPD) für sich entschieden. Er setzte sich mit 55,4 Prozent der Stimmen gegen Christina Rauch von der CDU durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,1 Prozent.

In der ersten Runde im März hatte keiner der damals vier Bewerber die absolute Mehrheit erhalten. Damit traten nun Wosnitza und die Beigeordnete Rauch gegeneinander an. Die Amtszeit des Oberbürgermeisters beträgt acht Jahre. Wahlberechtigt waren in Zweibrücken etwa 26.000 Menschen. In der ersten Runde lag die Wahlbeteiligung bei 60 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:260412-930-936002/1

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Politik

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