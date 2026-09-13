In der ersten Runde stehen vier Namen auf dem Stimmzettel. Wann könnte es zur Stichwahl kommen?

Worms (dpa/lrs) – Wählerinnen und Wähler in Worms können heute über die künftige Rathaus-Spitze abstimmen. Für das Amt des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin haben sich eine Frau und drei Männer beworben: Bürgermeisterin Stephanie Lohr (CDU), Stadtentwicklungsdezernent Timo Horst (SPD), Volkswirt Frank Senger (AfD) und Unternehmer Ali Kesler (FDP).

Der seit 2019 amtierende Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) gibt seinen Posten zum Jahresende auf. Eigentlich läuft seine Amtszeit bis Ende Juni 2027, der 68-Jährige geht aber in Ruhestand.

Mehr als 60.000 Bürgerinnen und Bürger sind zur Wahl aufgerufen. Um 18.00 Uhr schließen die Wahllokale. Mit vorläufigen Ergebnissen wird am Abend gerechnet. Sollte kein Kandidat oder keine Kandidatin mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen, kommt es am 27. September in der rheinhessischen Stadt zu einer Stichwahl.