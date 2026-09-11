Zehn Jahre im Bistum Limburg Bischof Bätzing bezeichnet die AfD als Lügner Markus Kratzer 11.09.2026, 17:00 Uhr

i Georg Bätzíng ist vor zehn Jahren zum Bischof von Limburg geweiht worden. Der 65-Jährige blickt mit Sorge auf den jüngsten Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt. Markus Kratzer

Noch ist unklar, inwieweit die AfD nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt dort in Regierungsverantwortung kommen wird. Der Limburger Bischof Georg Bätzing sagt seinen ostdeutschen „Kollegen“ aber schon vorab Solidarität zu.

Eigentlich sollte es bei der Pressekonferenz von Georg Bätzing zum zehnten Jahrestag seiner Bischofsweihe um den synodalen Weg, um Sparzwänge im Bistum Limburg und um die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche gehen. Doch der Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt und seine möglichen Folgen lief allen anderen Themen den Rang ab.







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