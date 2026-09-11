Ein Naturwunder ist der Druidenstein im Kreis Altenkirchen ohnehin schon. Für den offiziellen Titel fehlen dem 20 Meter hohen Basaltfels in dem bundesweiten Wettbewerb aber noch ein paar Tausend Stimmen aus der Region. Jetzt geht es in den Endspurt.
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Kommt das Naturwunder 2026 aus Rheinland-Pfalz? Noch bis zum 27. September kann online über die schönsten deutschen Orte abgestimmt werden, die die Heinz Sielmann Stiftung und der Deutsche Wanderverband ins Rampenlicht rücken wollen.