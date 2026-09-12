Campingplatz A5 erhält Upgrade Boxenplätze bei Rock am Ring sorgen für Unmut Kim Fauss

Hannah Klein 12.09.2026, 06:00 Uhr

i Der Campingplatz A5 ist bei den Festivalbesuchern von Rock am Ring beliebt. Er liegt nur wenige Minuten Fußweg vom Konzertgelände entfernt. Für 2027 kündigen die Veranstalter dort nun Veränderungen an. Das sagen die Fans dazu. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Boxenplätze bei Rock am Ring sorgen für Kritik: Wer auf dem beliebten Campingplatz A5 zelten will, muss im kommenden Jahr mit zusätzlichen Kosten rechnen. Die Ringrocker können dort nicht mehr überall einfach ihre Zelte aufschlagen. Das ist geplant.

Ein Laufsteg im Matsch, Hunde aus Bierdosen oder Trinkspiele mit fliegenden Autoreifen: Bei Rock am Ring (RaR) ereignen sich skurrile Geschichten auf den Zeltplätzen. Ganz vorne mit dabei ist da wohl Campingplatz A5. Vor allem wegen seiner unmittelbaren Nähe zum Festivalgelände ist der Platz unter den Ringrockern beliebt.







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