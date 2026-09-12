Boxenplätze bei Rock am Ring sorgen für Kritik: Wer auf dem beliebten Campingplatz A5 zelten will, muss im kommenden Jahr mit zusätzlichen Kosten rechnen. Die Ringrocker können dort nicht mehr überall einfach ihre Zelte aufschlagen. Das ist geplant.
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Ein Laufsteg im Matsch, Hunde aus Bierdosen oder Trinkspiele mit fliegenden Autoreifen: Bei Rock am Ring (RaR) ereignen sich skurrile Geschichten auf den Zeltplätzen. Ganz vorne mit dabei ist da wohl Campingplatz A5. Vor allem wegen seiner unmittelbaren Nähe zum Festivalgelände ist der Platz unter den Ringrockern beliebt.