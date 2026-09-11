Kunst und Trauerarbeit Weitere Einblicke ins Werk von Bruder Oppermann 11.09.2026, 20:00 Uhr

i Stephan Oppermann, Benediktinermönch im Kloster Maria Laach Hannah Klein

Bruder Stephan Oppermann vereint Kunst und Trauerarbeit: Der Benediktiner ist nicht nur Bestatter, sonder auch künstlerisch tätig. Wir stellen weitere seiner Arbeiten vor, die jüngst in der Koblenzer Museumsnacht zu sehen waren.

Bruder Stephan Oppermann hat viele Berufe: Der Benediktiner aus Maria Laach war Gärtner, ist Florist, gestaltet Blumenkunst und arbeitet als Bestatter in Koblenz. 2007 in die Abtei eingetreten, studierte er dort Kunst, widmete sich Malerei, Bildhauerei und Keramik und leitete die Klosterwerkstatt.







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