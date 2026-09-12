Mal geht es um einen Pinguin auf Reisen, mal um politische Spaltung oder Mobbing: Das Kopfüber-Festival ist thematisch breit aufgestellt und bietet jungen Menschen spannende Zugänge, auch zu ernsten Themen. Was Besucher ab dem 17. September erwartet.
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Drei Tage lang wird Koblenz zum Treffpunkt der Kinder- und Jugendtheaterszene. In der dortigen Kulturfabrik (Kufa) zeigen Ensembles aus ganz Rheinland-Pfalz und dem angrenzenden Hessen zwischen dem 17. und 19. September Inszenierungen, die speziell auf ein junges Publikum zugeschnitten sind – und dabei auch schwierige gesellschaftliche Themen nicht scheuen.