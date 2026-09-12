Festival in der Koblenzer Kufa Kopfüber in die Welt des jungen Theaters 12.09.2026, 07:00 Uhr

i Mit verschiedensten Gegenständen und Materialien werden in „Arche Nora“ poetische Bilder und magische Tierwelten erschaffen. Das Stück des Theaters Koblenz ist nur eines von vielen, die beim Kopfüber-Festival in der Kulturfabrik zu sehen sind. Arek Głębocki

Mal geht es um einen Pinguin auf Reisen, mal um politische Spaltung oder Mobbing: Das Kopfüber-Festival ist thematisch breit aufgestellt und bietet jungen Menschen spannende Zugänge, auch zu ernsten Themen. Was Besucher ab dem 17. September erwartet.

Drei Tage lang wird Koblenz zum Treffpunkt der Kinder- und Jugendtheaterszene. In der dortigen Kulturfabrik (Kufa) zeigen Ensembles aus ganz Rheinland-Pfalz und dem angrenzenden Hessen zwischen dem 17. und 19. September Inszenierungen, die speziell auf ein junges Publikum zugeschnitten sind – und dabei auch schwierige gesellschaftliche Themen nicht scheuen.







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