In Rheinland-Pfalz und dem Saarland gibt es in den kommenden Tagen viele Wolken und mitunter auch Regen. Zeitweise liegen die Temperaturen aber bei mehr als 20 Grad. Die Aussichten.

Barweiler (dpa/lrs) – Zum Ende der Woche müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf Wolken und teilweise Regen einstellen. Am Freitag sei es zunächst wechselnd bewölkt bis heiter, ab dem Nachmittag gebe es dann vereinzelt Schauer, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten zwischen 19 und 23 Grad. Es wehe ein schwacher Wind.

Am Samstag sei es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselnd und mitunter auch stärker bewölkt. Ab dem Mittag kann es nach Angaben des DWD insbesondere auch im Nordwesten regnen. Das Thermometer zeige maximal 18 bis 23 Grad. Der Wind sei schwach und teilweise mäßig.

Auch am Sonntag sei es in den beiden Bundesländern wechselnd bis stark bewölkt; zeitweise regne es. Mit Höchstwerten von 15 bis 19 Grad sinken die Temperaturen dem DWD zufolge ein wenig. Dazu gehe ein zumeist mäßiger Wind, der in höheren und exponierten Lagen stark böig sein könne.