Brände
Wohnungsbrand in Ludwigshafen: Zwei Menschen verletzt
Feuerwehr - Illustration
Die Feuerwehr- und Polizeikräfte brachten die Bewohner des Hauses vorübergehend in einem sogenannten Kältebus unter. (Symbolfoto)
Marijan Murat. DPA

Rauch zieht in der Nacht durch ein Wohnhaus in Ludwigshafen, zwei Menschen erleiden leichte Rauchvergiftungen. Ein Zimmer ist unbewohnbar – wie es zu dem Feuer kam, ist noch offen.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Wohnungsband in Ludwigshafen sind in der Nacht zwei Menschen durch Rauchvergiftung leicht verletzt worden. Sie wurden nach Angaben der Polizei vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Die Bewohner des Hauses wurden vorübergehend in einem sogenannten Kältebus versorgt und konnten später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 30.000 Euro. Das durch den Brand beschädigte Zimmer ist derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:261103-930-934934/1

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