Fünf Feuerwerksspektakel
Wo und wann „Rhein in Flammen“ gefeiert wird
Das Abschlussfeuerwerk von Rhein in Flammen wird in Koblenz von der Festung Ehrenbreitstein aus abgeschossen.
Das Abschlussfeuerwerk von Rhein in Flammen wird in Koblenz von der Festung Ehrenbreitstein aus abgeschossen.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Fünf Mal wird auch in diesem Jahr am Rhein gefeuert und gefeiert: Der „Rhein in Flammen“-Veranstaltungsreigen beginnt Ende Mai in Bonn und endet im September in St. Goar. Wir nennen die Termine – und erste Details zu den Veranstaltungen.

Lesezeit 2 Minuten
Sie sind die Klassiker im alljährlichen Veranstaltungsreigen – und sie kommen irgendwie nicht aus der Mode: Die Feuerwerksspektakel der „Rhein in Flammen“-Reihe locken Jahr für Jahr Zehntausende. Am Samstag, 2. Mai, beginnt die Rhein-Reihe aufs Neue, traditionell mit der Ausgabe in Bonn.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten