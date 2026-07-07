Die Hitze kommt zurück – aber es gibt Orte in Rheinland-Pfalz, an denen man einen kühlen Kopf bewahren kann. Eine Übersicht.

Mainz (dpa/lrs) – Nach einigen Tagen mit verhältnismäßiger Abkühlung soll es wieder heißer werden. Zur Wochenmitte erwarten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst zwischen 26 und 31 Grad in Rheinland-Pfalz – neue Rekordhöchstwerte sind aber nicht zu befürchten. Wem die Hitze der vergangenen Welle noch in den Knochen steckt, kann diese Orte zum Abkühlen ansteuern:

Kostenlos, kühl und in den gesamten Sommerferien: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren können die Burgen, Schlösser und Landesmuseen in Rheinland-Pfalz bei freiem Eintritt besuchen. Die Initiative der Landesregierung läuft bis zum 9. August.

Nicht kostenlos, aber ebenfalls kühl: Im Rahmen der Aktion «Cool Summer Mainz» bieten einige Hotels für Bewohnerinnen und Bewohner der Landeshauptstadt seit 1. Juli und noch bis 13. August Zimmer für weniger Geld an. Ein Doppelzimmer gibt es demnach von Sonntag bis Donnerstag für 55 Euro die Nacht – aber nur, wenn die Temperaturen über 33 Grad liegen sollten.

Die Landesmuseen in Mainz, Koblenz und Trier sowie die Schlösser Stolzenfels (Koblenz), Bürresheim (Mayen-Koblenz) und Villa Ludwigshöhe (Edenkoben) beteiligen sich an der Aktion. Am Start sind auch die Burgen Pfalzgrafenstein (Kaub), Nanstein (Landstuhl) und Sooneck (Niederheimbach). Insgesamt 16 Burgen, Schlösser und Landesmuseen machen landesweit mit.

Kühle und kulturelle Zeit in Kirchen, Kinos und Einkaufszentren

Auch Gotteshäuser bieten Abkühlung. In Speyer ist der Innenraum des Unesco-geschützten Doms barrierefrei zugänglich. Die zahlreichen Bänke bieten einen zuverlässigen Sitzplatz mit Gelegenheit zum Ausruhen. Der Zutritt ist kostenfrei und alle Besucher sind willkommen – nur Essen und Trinken sollte man nicht. Mit 24 Grad ist es im Dom aktuell nicht sehr kalt, aber bei Hitze immer noch gut auszuhalten. Kühler ist es in der Krypta mit 18 Grad – um dorthin zu gelangen, muss man 22 Stufen in die Tiefe steigen.

Abkühlung mit Unterhaltung gibt es auch in Kinos. So schreibt etwa das Cine 5 in Asbach (Neuwied): «Bei uns sind alle Kinosäle voll klimatisiert.» Gleiches gilt für den Kinopalast Eifel Mosel Hunsrück in Wittlich (Bernkastel-Wittlich).

Zudem müssen Einkaufszentren nicht nur ein Ort zum Geldausgeben sein. Viele Malls bieten auch immer wieder Events an, wie etwa kostenlose Kreativwerkstätten für Kinder im Forum Mittelrhein in Koblenz. Aktuell gibt es im Koblenzer Löhr-Center eine interaktive Ausstellung mit physikalischen Experimenten zu erleben, zudem werden dort gerade die «Helden der Region» vorgestellt. In der Mainzer Römerpassage können unter der Mall die Fundamente eines römischen Tempels besichtigt werden.