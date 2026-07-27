Personalrochade in Berlin CDU-RLP-General Steiniger soll Staatssekretär werden Bastian Hauck 27.07.2026, 12:21 Uhr

i Der rheinland-pfälzische CDU-Generalsekretär Johannes Steiniger. Hannes P. Albert. Hannes P Albert/dpa

In Berlin gehen die Personalwechsel in der Bundesregierung sowie der CDU weiter. Mit Noch-Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder muss ein Rheinland-Pfälzer seinen Hut nehmen. Ein anderer Rheinland-Pfälzer könnte vom Personalumbau nun profitieren.

Der rheinland-pfälzische CDU-Generalsekretär Johannes Steiniger soll Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium von Katherina Reiche werden. Das bestätigte Steiniger unserer Zeitung. Steiniger soll damit auf Gitta Connemann folgen – die wiederum den Posten der Parlamentarischen Staatssekretärin im Digitalministerium übernehmen soll.







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