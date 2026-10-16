Der Landtagsabgeordnete Benjamin Haupt muss keine juristischen Konsequenzen befürchten. Vor Wochen hatte Haupt durch Zustimmung zu menschenverachtenden Kommentaren Aufsehen erregt. Juristisch komplett abgeschlossen ist der Fall aber noch nicht.
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Der aus der AfD ausgeschlossene Speyerer Landtagsabgeordnete Benjamin Haupt muss wegen des Likens, also der positiven Bewertung von mitunter menschenverachtenden Kommentaren unter einem seiner Facebook-Beiträge, keine juristischen Konsequenzen befürchten.