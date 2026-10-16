Nach Benjamin-Haupt-Rauswurf
Keine Ermittlungen gegen Ex-AfD-Landtagsabgeordneten
Der Ex-AfD-Landtagsabgeordnete Benjamin Haupt wurde aus der Partei sowie der AfD-Fraktion geworfen, wie vor ein paar Wochen beka
Der Ex-AfD-Landtagsabgeordnete Benjamin Haupt wurde aus der Partei sowie der AfD-Fraktion geworfen, wie vor ein paar Wochen bekannt wurde. Ein Post zum Flüchtlingsansturm auf Ceuta und menschenverachtende Kommentare waren nicht der Grund. Die Staatsanwaltschaft prüfte dennoch (Symbolfoto).
Monika Skolimowska/dpa

Der Landtagsabgeordnete Benjamin Haupt muss keine juristischen Konsequenzen befürchten. Vor Wochen hatte Haupt durch Zustimmung zu menschenverachtenden Kommentaren Aufsehen erregt. Juristisch komplett abgeschlossen ist der Fall aber noch nicht.

Lesezeit 2 Minuten
Der aus der AfD ausgeschlossene Speyerer Landtagsabgeordnete Benjamin Haupt muss wegen des Likens, also der positiven Bewertung von mitunter menschenverachtenden Kommentaren unter einem seiner Facebook-Beiträge, keine juristischen Konsequenzen befürchten.
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