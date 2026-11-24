Autodiebe stehlen bundesweit weniger Fahrzeuge. Doch im bundesweiten Vergleich stechen Rheinland-Pfalz und das Saarland negativ hervor. In beiden Ländern steigen die Diebstahlzahlen.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland wurden im Jahr 2025 mehr Autos geklaut. Wie aus dem aktuellen Kfz-Diebstahlreport des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervorgeht, wurden in Rheinland-Pfalz insgesamt 287 kaskoversicherte Autos gestohlen, im Saarland 100. Das waren in Rheinland-Pfalz rund 3 Prozent und im Saarland rund 43 Prozent mehr als im Vorjahr.

In beiden Ländern liegt die Diebstahlrate – also die Zahl der gestohlenen Autos im Verhältnis zum Bestand – dennoch unter dem Bundesdurchschnitt, wie es weiter hieß. In fast allen anderen Bundesländern ging die Zahl der Diebstähle den Angaben zufolge zurück, in Nordrhein-Westfalen blieb sie etwa gleich.

Was hat das gekostet?

Auf den Einzelfall heruntergerechnet kostete jeder Autodiebstahl die Kfz-Versicherer in Rheinland-Pfalz knapp 19.500 Euro, wie der Verband mitteilte. Insgesamt entstanden demnach Schäden von rund 5,6 Millionen Euro. In Rheinland-Pfalz wird statistisch gesehen nur eines von 10.000 kaskoversicherten Autos gestohlen – damit gehört das Land zu den Bundesländern mit der geringsten Diebstahlrate. Deutschlandweit ist die Diebstahlrate den Angaben nach dreimal so hoch.

Im Saarland betrug der durchschnittliche Schaden pro Diebstahl rund 19.100 Euro. Der Gesamtschaden summierte sich auf rund 1,9 Millionen Euro. Die Diebstahlrate ergibt sich wie folgt: Rund eines von 5.000 Autos wurde im Saarland gestohlen. Zum Vergleich: Bundesweit ist es eines von 3.333 Autos.

Und in ganz Deutschland?

Bundesweit liegt der Rückgang bei fast 14 Prozent. Einen Grund für den deutlichen Rückgang der Diebstähle seit den 1990er Jahren sehen die Versicherer in der Sicherheitstechnik der Fahrzeuge. Diese Technik reduziere das Diebstahlrisiko wirksam, betonte der GDV. Seit der Einführung der gesetzlich vorgeschriebenen Wegfahrsperre in den 1990er Jahren sei die Diebstahlrate deutlich gesunken.

2004 sei sie erstmals unter einen Wert von einem Diebstahl pro 1.000 kaskoversicherte Autos gefallen, im Jahr 2021 zur Zeit der Corona-Krise gar auf den bisherigen Tiefstand von einem Diebstahl pro 5.000 Autos.

Die langjährige Hauptstadt des Autodiebstahls bleibt Berlin, obwohl auch dort die Zahl der Diebstähle um 20 Prozent gesunken ist. Rechnerisch werde in der Hauptstadt etwa eines von 333 Autos gestohlen, die Diebstahlrate sei damit zehnmal so hoch wie im Bundesdurchschnitt, erklärte der GDV.