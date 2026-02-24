Das etwas andere Interview
Eder: Warum Rock ’n’ Roll für meinen Politikstil steht
Katrin Eder ist aktuell rheinland-pfälzische Klimaschutz- und Umweltministerin. Als Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen will sie die Partei zu einem guten Ergebnis bei der Landtagswahl und erneut in die Landesregierung führen.
Lando Hass/dpa

Wie tickt die Grünen-Spitzenkandidatin persönlich? Im Interview erklärt Katrin Eder, warum sie von keinem Stau aufgehalten wird, warum sie immer ein Notizbuch dabei hat und weshalb es schwierig ist, Wahlkampf und Familie unter einen Hut zu bringen.

Sie begegnen uns allen seit ein paar Wochen öfter – im Straßenbild, in den sozialen Netzwerken oder in den Medien. Als Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat führen sie ihre Parteien in die heiße Phase des Landtagswahlkampfs. Für alle geht es am 22. März um etwas.

