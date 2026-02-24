Wie tickt die Grünen-Spitzenkandidatin persönlich? Im Interview erklärt Katrin Eder, warum sie von keinem Stau aufgehalten wird, warum sie immer ein Notizbuch dabei hat und weshalb es schwierig ist, Wahlkampf und Familie unter einen Hut zu bringen.
Lesezeit 3 Minuten
Sie begegnen uns allen seit ein paar Wochen öfter – im Straßenbild, in den sozialen Netzwerken oder in den Medien. Als Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat führen sie ihre Parteien in die heiße Phase des Landtagswahlkampfs. Für alle geht es am 22. März um etwas.