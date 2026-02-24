„Katastrophale Zustände“ CDU zum Förderschul-Alarm: Land hat strukturell versagt Tim Kosmetschke 24.02.2026, 06:00 Uhr

i Immer wieder schlagen rheinland-pfälzische Schulen Alarm - jetzt kam ein solches Signal aus einer Förderschule. Für die CDU fährt die Landesregierung das gesamte Bildungssystem an die Wand. Peter Kneffel. picture alliance/dpa

Erneut sorgt ein Hilferuf aus einer Schule in RLP für Aufsehen, diesmal aus einer Förderschule. Die Landtagsopposition greift das Warnsignal aus Bad Kreuznach begierig auf. CDU-Bildungspolitikern Jenny Groß geht mit dem Land hart ins Gericht.

An den Förderschulen in Rheinland-Pfalz herrschten „katastrophale Zustände“ – beklagte jetzt der Leiter einer solchen Förderschule gegenüber unserer Zeitung. In diesem erneuten Hilferuf aus einer Schule im Land sieht die CDU-Opposition einen weiteren Beleg dafür, „dass die Landesregierung in mehr als 30 Jahren die Bildungspolitik an die Wand gefahren hat“, wie Jenny Groß, bildungspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, in einer Reaktion ...







