„Katastrophale Zustände“
CDU zum Förderschul-Alarm: Land hat strukturell versagt
Immer wieder schlagen rheinland-pfälzische Schulen Alarm - jetzt kam ein solches Signal aus einer Förderschule. Für die CDU fähr
Immer wieder schlagen rheinland-pfälzische Schulen Alarm - jetzt kam ein solches Signal aus einer Förderschule. Für die CDU fährt die Landesregierung das gesamte Bildungssystem an die Wand.
Peter Kneffel. picture alliance/dpa

Erneut sorgt ein Hilferuf aus einer Schule in RLP für Aufsehen, diesmal aus einer Förderschule. Die Landtagsopposition greift das Warnsignal aus Bad Kreuznach begierig auf. CDU-Bildungspolitikern Jenny Groß geht mit dem Land hart ins Gericht.

Lesezeit 1 Minute
An den Förderschulen in Rheinland-Pfalz herrschten „katastrophale Zustände“ – beklagte jetzt der Leiter einer solchen Förderschule gegenüber unserer Zeitung. In diesem erneuten Hilferuf aus einer Schule im Land sieht die CDU-Opposition einen weiteren Beleg dafür, „dass die Landesregierung in mehr als 30 Jahren die Bildungspolitik an die Wand gefahren hat“, wie Jenny Groß, bildungspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, in einer Reaktion ...

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten