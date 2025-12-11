Buga-Gelder der Kommunen sollen schneller fließen

Die Kommunen am Mittelrhein beteiligen sich an den Kosten für die Bundesgartenschau 2029. Insgesamt 15,18 Millionen Euro tragen sie zum Budget bei. Diese Summe steht derzeit nicht zur Disposition. Aber das Geld soll schneller fließen.
2029 soll die Bundesgartenschau Menschenmassen an den Mittelrhein locken. Schon jetzt laufen Vorarbeiten für das Großereignis. Dafür braucht es Geld, das zu einem gewissen Teil von den Kommunen am Mittelrhein beigesteuert wird – via Umlage an den Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal (ZV WOM).