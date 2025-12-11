RLP-Ampel bringt Gesetz durch Trotz Protesten: Mehr Platz für Windräder muss her Sebastian Stein 11.12.2025, 17:30 Uhr

i Beim Ausbau der Windenergie drückt Rheinland-Pfalz aufs Tempo. Der Landtag beschloss in Mainz das sogenannte Windenergie-Gebietegesetz. Damit setzt sich das Land ehrgeizigere Ziele als der Bund (Symbolbild). Pia Bayer. picture alliance/dpa

Kritiker aus Hunsrück und anderen Regionen befürchten Akzeptanzprobleme, sollten noch mehr Windradflächen geplant werden müssen. Die Ampel-Regierung hat das entsprechende Gesetz dennoch ohne nennenswerte Änderung durch den Landtag gebracht.

Der Landtag hat ein Gesetz für mehr Windenergie gegen Widerstand aus einigen Regionen des Landes beschlossen. Dafür stimmten die drei regierungstragenden Fraktionen von SPD, Grünen und FDP. Durch das Gesetz müssen die fünf Planungsregionen im Land bis 2030 mehr Platz für den Bau von Windrädern freigeben.







