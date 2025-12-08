Krise in Automobilindustrie Bei Stabilus in Koblenz bricht der Gewinn ein 08.12.2025, 15:26 Uhr

i An seinem Standort in Koblenz-Neuendorf beschäftigt Autozulieferer Stabilus rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sascha Ditscher/Archiv. Sascha Ditscher

Umsatz annähernd auf Vorjahresniveau – aber beim Gewinn muss Stabilus ordentlich Federn lassen. So ist die Lage beim Koblenzer Automobilzulieferer.

Die Krise in der Automobilindustrie schlägt sich auf das Ergebnis beim Koblenzer Zulieferer Stabilus nieder. Laut den jetzt veröffentlichten vorläufigen Finanzkennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 bricht der Gewinn auf 24,2 Millionen Euro ein – im Vorjahr lag er noch bei 72 Millionen Euro.







