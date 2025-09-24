Bad Ems (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz ist die Wirtschaft im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht gestiegen. Preisbereinigt lag die Wirtschaftsleistung im ersten Halbjahr 0,1 Prozent höher als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Die Angaben basieren demnach auf einer ersten, vorläufigen Berechnung.

«Starke positive Impulse kamen aus der Pharmaindustrie», hieß es. Hier sei der Umsatz um 30 Prozent gestiegen. Auch die Nahrungs- und Futtermittelindustrie sowie die Getränkeherstellung verzeichneten demnach ein Umsatzwachstum von rund 2,6.

In sieben Bundesländern schrumpfte die Wirtschaft im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hingegen. Darunter waren auch die drei Schwegewichte Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg, die mehr als die Hälfte des deutschen Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Allerdings gibt es auch acht Bundesländer, die ein Plus ausweisen. In Summe ergibt sich für die Bundesrepublik eine rote Null.