Reaktionen aus Rheinland-Pfalz Schweitzer „ist der Richtige für diese Aufgabe“ Tim Kosmetschke 12.10.2026, 13:06 Uhr

i Alexander Schweitzer genießt vor allem in der rheinland-pfälzischen SPD einen großen Rückhalt. Entsprechend wohlwollend fallen die Reaktionen auf seine Berufung nach Berlin insbesondere bei den Sozialdemokraten aus. Doch es gibt auch mahnende Worte an den neuen Bundesminister (Archivbild). Annette Riedl. picture alliance/dpa

Von Gordon Schnieder über David Langner bis Marko Boos: Wir haben zusammengetragen, was das politische Rheinland-Pfalz dem neuen Bundesminister mit auf den Weg nach Berlin gibt. Neben Lob und Wohlwollen gibt es auch mahnende Worte zur neuen Aufgabe.

Gratulationen, Vorschusslorbeeren – aber auch mahnende Worte mit Blick auf die neue Aufgabe: All das gibt das politische Rheinland-Pfalz Alexander Schweitzer mit auf den Weg nach Berlin. Nachdem bekannt wurde, dass der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionschef Bundesarbeitsminister werden soll, hagelte es Reaktionen, nicht nur aus der eigenen Partei.







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