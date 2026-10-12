Von Gordon Schnieder über David Langner bis Marko Boos: Wir haben zusammengetragen, was das politische Rheinland-Pfalz dem neuen Bundesminister mit auf den Weg nach Berlin gibt. Neben Lob und Wohlwollen gibt es auch mahnende Worte zur neuen Aufgabe.
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Gratulationen, Vorschusslorbeeren – aber auch mahnende Worte mit Blick auf die neue Aufgabe: All das gibt das politische Rheinland-Pfalz Alexander Schweitzer mit auf den Weg nach Berlin. Nachdem bekannt wurde, dass der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionschef Bundesarbeitsminister werden soll, hagelte es Reaktionen, nicht nur aus der eigenen Partei.