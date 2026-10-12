NKVM eröffnet neue Perspektiven auf Obdachlosigkeit
Wohnungslosigkeit ist ein klischeebehaftetes Thema, das im öffentlichen Raum zudem immer wieder zu Konflikten führt. In Neuwied setzt man in dieser Frage nun auf ganz neue Lösungs- und Vermittlungsansätze – mithilfe der Kunst.
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Kunst und Sozialarbeit auf Augenhöhe zusammenzubringen und zugleich einen Austausch über die Situation von Wohnungslosen anzuregen – dieses Ziel verfolgt der Neue Kunstverein Mittelrhein (NKVM) mit seinem Projekt „Positionen“. Um „Räume für Begegnung und Auseinandersetzung“ zu schaffen, hat der NKVM in den kommenden Wochen internationale Kreative eingeladen, die in Neuwied gemeinsam mit Obdachlosen Werke im öffentlichen Raum entwerfen.