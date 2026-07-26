Ob Tree-of-Life oder Diamant: Möglichkeiten, die letzte Ruhe zu finden, gibt es in Rheinland-Pfalz viele. Für manche Menschen kommt das Gesetz rechtzeitig. Sie können vor dem eigenen Tod ihren letzten Wunsch ändern. Was ein Bestatter seither erlebte.
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Die letzte Ruhe in einem Friedwald finden – oder doch lieber als Baum im eigenen Garten? Wenn das der letzte Wunsch einer Person ist, dann ist sogar das möglich. Für Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer zumindest. Denn schließlich hat Rheinland-Pfalz seit Ende September 2025 eines der liberalsten Bestattungsgesetze deutschlandweit.