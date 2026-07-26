Bestatter Rompf im Gespräch Bestattungsgesetz in RLP macht letzte Wünsche möglich Hannah Klein 26.07.2026, 06:00 Uhr

i Ob Beisetzungen im Garten, Diamant- oder Seebestattungen: Die Mitarbeitenden des Bestattungsinsituts Rompf erleben seit der Gesetzesänderung im vergangenen Jahr einiges. Tobias Rompf ist Teil der Geschäftsführung des Bestattungsunternehmens im Westerwald. Er sagt: „Das Interesse an alternativen Bestattungsformen steigt immer weiter an.“ Patricia Polednik

Ob Tree-of-Life oder Diamant: Möglichkeiten, die letzte Ruhe zu finden, gibt es in Rheinland-Pfalz viele. Für manche Menschen kommt das Gesetz rechtzeitig. Sie können vor dem eigenen Tod ihren letzten Wunsch ändern. Was ein Bestatter seither erlebte.

Die letzte Ruhe in einem Friedwald finden – oder doch lieber als Baum im eigenen Garten? Wenn das der letzte Wunsch einer Person ist, dann ist sogar das möglich. Für Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer zumindest. Denn schließlich hat Rheinland-Pfalz seit Ende September 2025 eines der liberalsten Bestattungsgesetze deutschlandweit.







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