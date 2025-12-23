Schulsozialarbeiterin: „Löschen fast nur noch Brände“

Bedrohungen, Gewalt, Belastungen der Lehrerschaft: Immer wieder schlugen jüngst Schulen Alarm. Die Schulsozialarbeit wird fast als ein Allheilmittel für die Herausforderungen genannt. Eine Schulsozialarbeiterin dämpft die Erwartungen – und packt aus.
Lesezeit 3 Minuten
Immer wieder berichtete unsere Zeitung zuletzt über rheinland-pfälzische Schulen, die Alarm schlagen. Schulen, die Überlastungsanzeigen ins Mainzer Bildungsministerium von Sven Teuber (SPD) schicken. Schulen, bei denen Lehrer anonym massive Missstände an ihren Bildungsstätten beschreiben.