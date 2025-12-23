Enthauptete Frauenleiche Getötete Eritreerin: Ermittlungen gehen weiter Tim Kosmetschke 23.12.2025, 19:00 Uhr

i Bei Monreal wurde in einem Wald eine enthauptete Frauenleiche gefunden. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Wer hat die 32-jährige Eritreerin getötet, deren enthauptete Leiche Ende November bei Monreal getötet wurde? Diese Frage geht die Mordkommission Bonn weiter nach. Wir haben uns kurz vor Weihnachten nach dem Stand der Ermittlungen erkundigt.

Im Fall der getöteten und enthaupteten Eritreerin, deren brutal zerstückelte Leiche Ende November in der Nähe von Monreal (Kreis Mayen-Koblenz) im Wald gefunden wurde, gibt es derzeit keine neuen Ermittlungsergebnisse. Die Arbeit der Mordkommission geht weiter, auch über die Feiertage, sagte ein Sprecher der Polizei Bonn auf Anfrage unserer Zeitung.







